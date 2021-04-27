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    蔡總統點名減肥！蔡易餘今天104公斤 自曝29天已減5公斤

    民進黨立委蔡易餘（前）。（資料照）

    民進黨立委蔡易餘（前）。（資料照）

    2021/04/27 08:31

    〔記者簡惠茹／台北報導〕總統蔡英文日前開玩笑要求蔡易餘在3個月內減肥至100公斤以下，「不然開除黨籍」。民進黨立委蔡易餘今天上午接受廣播節目專訪，蔡易餘表示，減肥經過29天已經減了5公斤，現在是104公斤。

    蔡易餘在廣播節目中表示，總統其實是第3次提醒他體重的事情，很關心他的健康，總統是出於關心要他把體重減下來，總統第一次講的時候是他連任的時候，有一次總統到嘉義，看到他說怎麼這幾年變胖這麼多，要趕快減一下，當時有減了一下，後來又復胖。

    蔡易餘說，本來一直在藏體重的事情不敢讓總統在知道，那次鄭文燦說體重79.8公斤他不相信，中常會後他跑去跟鄭文燦說，市長的體重計騙人的，一定不是真的，鄭文燦趕快問中央黨部有沒有體重計，當時他遠遠有瞄到總統走過來，他就知道鄭文燦量完一定換他，鄭文燦當時量是78.2公斤，總召柯建銘看到也覺得不敢相信，換他自己站上去一量是109公斤，全場一陣驚呼，總統就說實在不敢相信會胖到這個程度，這次不是講講的，3個月沒有減到100公斤以下就要開除黨籍。

    蔡易餘說，減肥已經29天，現在已經104公斤，一個月減了5公斤，少吃澱粉多吃蛋白質，也有請教練，還有很多人給他建議，以前一直想減肥卻沒有很大的決心，這次總統講了他就想做給大家看。

    蔡易餘表示，他主要是晚上運動，做一些健身訓練和快走，健身教練壓力也很大，很怕招牌被打壞，有一個絕招分享給大家，他有買氣泡水機器，喝了氣泡水，因為有氣泡就不太會想吃東西。（09:23更新）

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