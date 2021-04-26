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    進度曝光！顏寬恒發豪語3月減重10公斤 否則發2千份雞排

    前立委顏寬恒3月26日就在臉書PO文，表示已下定決心為了健康而減肥，並誓言3個月內減重10公斤。（資料照）

    前立委顏寬恒3月26日就在臉書PO文，表示已下定決心為了健康而減肥，並誓言3個月內減重10公斤。（資料照）

    2021/04/26 19:44

    〔即時新聞／綜合報導〕上月31日總統蔡英文要求立委蔡易餘在3個月內瘦到100公斤以下，還開玩笑說「否則開除黨籍」，引發熱議。其實，國民黨前立委顏寬恒3月26日就在臉書PO文，自稱已下定決心為了健康而減肥，並誓言3個月內減重10公斤。今日顏寬恒再提此事，強調若沒成功就要發2000份雞排，他並透露，目前體重87.5公斤，比起一個月前已減了2公斤。

    顏寬恒今日在臉書PO出與減肥好夥伴、網紅「草爺」一同拍攝的影片，顏說，草爺放話在5月6號前瘦到90公斤，沒成功就要當自己的助理一個月；顏寬恒則是要求自己從3月26日到6月26日前要減重10公斤，若未成功，就要發出2000份雞排。

    一個月前，顏寬恒曾在臉書發文，表示看到孫女天真無邪、蹦蹦跳跳上學的身影，讓他突然無比珍惜和家人相處的時光，並盼望能看著孫女一路長大、走向幸福。而身為政治人物，他每天早出晚歸，飲食不正常也在所難免，為了能健康陪伴家人，下定決心要減肥，他並透露自己當天量的體重是89.5公斤。

    今日，顏寬恒公布自己的體重是87.5公斤，已經瘦下2公斤，他表示，減肥是男人永遠的天職，只是男人常常鬆懈，所以男人們要彼此互相幫助互相監督，因此他決定和草爺打賭，也請各位網友做見證。

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