徐耀昌舊報告敷衍、議長沒收質詢 曾玟學暴怒開轟

曾玟學揭露縣議會亂象，表示定期議會竟遭徐耀昌拿一個多月前的報告來敷衍，而鍾東錦直接剝奪議員質詢權利。（翻攝曾玟學臉書）

2021/07/02 12:51

〔即時新聞／綜合報導〕今為苗栗縣議會第5次定期會制式開議，曾玟學稍早前透露，原定議程是縣長徐耀昌做施政報告，然後接受議員質詢，「但沒想到縣長的施政報告對於防疫工作隻字未提，拿5月21日的報告來敷衍縣議會」，更有甚者，到議員輪流質詢階段，議長鍾東錦竟直接宣告散會，讓他氣得大罵「苗栗縣議會沒有最扯，只有更扯！」

曾玟學透過粉專揭露縣議會亂象，表示定期議會竟遭徐耀昌拿一個多月前的報告來敷衍，對防疫工作隻字未提，而鍾東錦以防疫為由，在議員舉手輪流發言質詢環節時宣布散會，請有意見的議員會後提出書面質詢，「直接剝奪議員質詢權利」。

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曾玟學怒轟，此事完全無預先告知或溝通協調，甚至與昨日秘書長告知「議員們可以舉手輪流發言」完全不一樣；當下他即刻提出抗議，「議長頭也不回直接走人，留下滿場傻眼的議員」。

「這是從疫情加劇以來，縣長第一次正式面對縣議會」，議員做好準備盡職責，「對縣長和衛生局這段時間有缺失和不足的地方進行質詢，結果竟然上演這齣爛戲」，這讓曾玟學相當不滿，批縣府不敢面對議會，而議長「竟還配合演出、自我閹割。這樣突襲縣議會，真的是不講武德，愛怎麼玩就怎麼玩，完全沒有把議員的質詢權放在眼裡」。

對此，曾玟學歎，「議長今天可以這樣強行剝奪議員口頭質詢，直接宣布散會，苗栗縣的代議民主淪為一場笑話」。

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