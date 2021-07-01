民眾黨曾號稱1.2萬黨員 收完黨費腰斬剩6千

民眾黨第一張黨證設計精美，有黨員特地繳費留念。（民眾黨提供）

2021/07/01 18:25

〔記者陳昀／台北報導〕台灣民眾黨草創初期標榜免黨費、柔性政黨，不到1年迅速招募到1.2萬名黨員，去年8月卻一度陷入「滅黨危機」，後經清點有效黨員為8068人才順利舉行黨員大會；不過，今年民眾黨修改黨章決定每年收500元黨費，歷經黨員重整，今宣布總計有6029名黨員完成繳費，恰好是最初號稱的1.2萬人腰斬。

民眾黨今年4月召開臨時黨代表大會，被問到將修訂黨章開始繳黨費，會不會擔心黨員跑光？柯文哲當時表示，畢竟一個政黨運作還是要錢，「我們也不可能說不食人間煙火」；黨章明定，黨費1年500元、終身黨員則是1萬元，收費期間為1個月。

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民眾黨今表示，6月已啟動年度黨員重整、黨費繳交作業，總計6029名黨員成功「回娘家」完成黨費繳納工作，其中包括756名終身黨員，以及5273位年度黨員；一位黨員受訪表示，畢竟是民眾黨第一張黨證，別具紀念意義，加上設計也蠻精美，才特地繳費留念。

民眾黨表示，依規定，逾期未繳黨費的黨員，7月1日起即暫停黨員權利，直至補繳黨費後90天才自動回復，若因個人特殊情況導致無法於期限內繳交黨費，即日起可以書面向黨部提出申覆，將就所提資料審酌是否予以個案處理。

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