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    中共黨慶國民黨改發新聞稿 民進黨立委鄭運鵬 PO截圖驚呼奇文共賞

    中國共產黨建黨100週年，拒絕拍發中共賀電的國民黨中央黨部，今日中午以發新聞稿的方式，表達國、共兩黨過去曾為民族救亡圖存而攜手合作。（歐新社）

    中國共產黨建黨100週年，拒絕拍發中共賀電的國民黨中央黨部，今日中午以發新聞稿的方式，表達國、共兩黨過去曾為民族救亡圖存而攜手合作。（歐新社）

    2021/07/01 21:01

    〔即時新聞／綜合報導〕中共百年黨慶今（1）日在北京天安門廣場登場，國民黨中央黨部堅持以無前例為由，拒絕拍發中共賀電，今中午以發新聞稿方式，表達國、共兩黨過去曾為民族救亡圖存而攜手合作。對此，民進黨立委鄭運鵬貼出新聞稿截圖，驚呼真是奇文共賞，並點出內容「凸顯『委屈親中』的小弟路線」。

    鄭運鵬在臉書表示，中國共產黨100週年黨慶，中國國民黨很多政要前往朝貢、行動不便的也發電郵致賀，中國國民黨中央黨部想保留自己的骨氣，聲稱沒有祝賀慣例，所以發了一篇新聞稿，他PO出全文截圖並點評奇文共賞。

    第一段，中國國民黨就開宗明義，「同胞手足相殘」，死傷千百萬人的黑歷史，小時候我也讀過課本。

    但是，沒有指責共產黨。

    第二段，中國國民黨要求兩黨都要坦承面對歷史，意思當然是共產黨沒有坦承面對歷史，而且今年0414中國國台辦還直接告訴國際媒體「國民黨戰敗，失去代表中國的地位，是不爭的歷史事實」。

    但是，又沒有指責共產黨。

    第三段，中國國民黨抱怨「過去五年兩岸和平穩定現狀快速崩塌」，只講過去五年擺明是怪民進黨。不過，過去五年派軍機軍艦騷擾台灣的就是中國，台灣沒有去騷擾對方。

    但是，還是沒有指責共產黨。

    第五段，中國國民黨認為兩岸關係「不能以自由民主妥協作為代價」，中國沒有自由民主，所以民進黨執政也不可能要求中國拿他們沒有的東西來當代價，所以，國民黨認為是「中國要求台灣以自由民主做為妥協代價」。

    但是，當然還是不敢指責共產黨！

    第六段，通關密碼來了，「找回人民交流的「渠道」！台灣用「管道」不用「渠道」，可見這篇是寫給中國共產黨看的，不是寫給台灣媒體看的，既然是給中國看，就用簡體字就好。

    非常可能，中國國民黨內部文膽已經完全是中國用語，這才是這段時間我們觀察到的現象。

    鄭運鵬說，國民黨不如甘願一點送花致電寫個「百年大業」，友好政黨間基本禮數，即使有質疑也不會太嚴重。他認為，寫這種不甘不願又不敢據理力爭的新聞稿，不但中國共產黨不能買單，內容等於倒打自己一把，甚至凸顯「委屈親中」的小弟路線，讓他直呼好可惜。

    今天是中共建黨100週年，堅持以無前例為由，拒絕拍發中共賀電的國民黨中央黨部，今日中午以發新聞稿的方式，表達國、共兩黨過去曾為民族救亡圖存而攜手合作，強調該黨總理孫中山所倡議、啟發的制度與價值，將是兩岸關係的最佳解方，並向中國共產黨喊話，在建黨百年之際，國、共兩黨都需要坦誠面對歷史。

    鄭運鵬貼出新聞稿截圖，直呼國民黨沒有指責共產黨。（圖取自鄭運鵬臉書）

    鄭運鵬貼出新聞稿截圖，直呼國民黨沒有指責共產黨。（圖取自鄭運鵬臉書）

    鄭運鵬貼出新聞稿截圖，直呼國民黨沒有指責共產黨。（圖取自鄭運鵬臉書）

    鄭運鵬貼出新聞稿截圖，直呼國民黨沒有指責共產黨。（圖取自鄭運鵬臉書）

    鄭運鵬貼出新聞稿截圖，直呼國民黨沒有指責共產黨。（圖取自鄭運鵬臉書）

    鄭運鵬貼出新聞稿截圖，直呼國民黨沒有指責共產黨。（圖取自鄭運鵬臉書）

    鄭運鵬指出，國民黨新聞稿這句「找回人民交流的「渠道」！台灣用的是「管道」而非「渠道」，可見這篇是寫給中國共產黨看的，不是寫給台灣媒體看的，既然是給中國看，那應該用簡體字就好。（圖取自鄭運鵬臉書）

    鄭運鵬指出，國民黨新聞稿這句「找回人民交流的「渠道」！台灣用的是「管道」而非「渠道」，可見這篇是寫給中國共產黨看的，不是寫給台灣媒體看的，既然是給中國看，那應該用簡體字就好。（圖取自鄭運鵬臉書）

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