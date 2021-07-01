呼籲828公投延期 時代力量指立法院開臨時會修法解套

時代力量黨主席、立委陳椒華今呼籲，中選會應將公投延期，而若因現行法規範導致無法延期，立法院應速開臨時會修法解套。（翻攝自線上記者會直播畫面）

2021/07/01 12:33

有附圖〔記者吳書緯／台北報導〕中選會明將開會討論8月28日的公投是否因應疫情延期，時代力量黨主席陳椒華今呼籲，5月疫情爆發導致政府與國人皆忙於防疫，使公投議題未能充分討論，而公投更涉及國家重要政策，因此呼籲中選會應將公投延期，倘若因現行法規範導致無法延期，立法院應速開臨時會修法，解除僵化的固定時間投票日規定，讓中選會依法做出延期投票的規定。

陳椒華今與時代力量秘書長白卿芬召開「三級警戒進行式，公民投票延緩辦」線上記者會，共同呼籲中選會應延後辦理公投並提出相關訴求。

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陳椒華指出，5月疫情爆發，政府和國人投入相關防疫工作，共同對抗疫情，疫情讓公投議題的討論、宣傳都受到阻礙，而公投設置的目的，就是要讓議題經過充分討論後，讓民意能充分展現，且公共議題涉及重大國家公共政策甚鉅，因此呼籲應考量當前疫情處境延後公投，唯有疫情受到穩定控制，國人跟選務人員才能在自由安心的狀況參與公投，使公投過程與結果才可受公評。

不過，陳椒華表示，即使中選會決議不延期，也該設定完整配套以及防疫措施，以確保公投日前公民能有充分討論的機會，並確保國內疫情不會因為舉辦公投而有疫情傳播的風險，若因法條僵化無法延期，立法院也應速召開臨時會進行相關修法。

白卿芬提到，現行「公民投票法」第23條明定公投時間在8月第4個星期六是民進黨2019年6月主導修法後的結果，導致相當僵化並存在調整困難的可能，而過去「公投法」修法前的第23條，公投是可以合併全國性選舉一起辦理，也就是時代力量一直以來主張的的公投綁大選條款。

然而，白卿芬說，民進黨主導修法後，導致現行第23條過於僵化，若恰巧遇到像目前嚴重疫情的狀況，是否能依「公投法」第24條規定，去準用「公職人員選舉罷免法」第66條「發生或可預見將發生天災或其他不可抗力情事」時，讓中選會可以改定投開票日期或場所的規定，可能會是一個需要釐清的爭議。

因此，白卿芬表示，時代力量主張，若中選會和防疫指揮中心認為是因為現行法規導致難以延期公投，當年主導修「公投法」的民進黨應勇於出面召開臨時會，解除僵化的固定時間投票日，讓中選會可以因應疫情狀況，依法做出延期投票之規定。

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