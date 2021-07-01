828公投領銜人發表聯合聲明 質疑中選會失職

國民黨主席江啟臣今日公布「公投領銜人聯合聲明」，並質疑中選會失職。（截圖自江啟臣臉書）

2021/07/01 09:04

〔記者施曉光／台北報導〕中選會明將討論828公投投票能否照常辦理，本身是公投提案領銜人之一的國民黨主席江啟臣今日上午在臉書貼出「公投領銜人聯合聲明」，籲請中選會應本於「公民投票法」規範，兼顧防疫需求與投票安全的情況下，慎重評估「828全國公投日」後續辦理作法，並表達對中選會極度失望，質疑中選會未善盡職責，而且對媒體放話要將公投領銜人移送法辦。

江啟臣表示，保障民權、防疫安全與依法行政是政治信任的基石，作為4項公投提案領銜人之一，他與潘忠政、黃士修以及立委林為洲等其他提案人共同研擬這份公開聲明。

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他強調，公民投票是憲法賦予人民的基本權利，4項公投提案依據公投法，涉及廣泛的食安、民主、能源與環保層面，匯集超過250萬公民連署書，經中選會於5月27日正式公告成案，依法就必須完成法定程序與公眾討論，並於8月28日進行投票，這不僅是中選會的法定責任更是義務，但5月初來因為執政黨的自滿與輕忽，造成防疫破口，又因為疫苗政策失當，使台灣自5月19日進入3級警戒至今，並將於12日檢討是否能降為2級警戒。

江啟臣說，他也要表達對中選會極度的失望，因為自5月27日正式公告公投成案後，距今已超過1個月，中選會從未對外界說明因應疫情下，要如何辦理各項「828全國公投日」作業，善盡中選會的職責，反而對媒體放話，要以「簽名前死亡」的極少數案例（比例僅為0.02%-0.3%，且領銜人並無公權力可進行查證），將公投領銜人移送法辦。 江啟臣說，作為國家獨立機關，中選會主其事者，不但虛擲1個多月珍貴的公投民主程序，更遭懷疑以國家機器及司法，恫嚇人民公投的基本權利。

他指出，「中央選舉委員會組織法」第1條開宗明義強調，中選會成立的宗旨是「貫徹憲法保障民主法治及人民參政權」，第5條更闡明「（中選會）委員應超出黨派以外，依法獨立行使職權」，中選會委員皆為法學、政治學及選舉研究領域的碩彥，應該務必本於專業與超然，撥亂反正，慎重評估兼顧防疫安全與公民權利下，辦理這次的公民投票工作。

他還呼籲，在台灣憲政民主的關鍵時刻，「政治考量」絕對不是中選會應該顧慮的因素，「保障民權」、「防疫安全」、「依法行政」才是中選會唯一的準繩。

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