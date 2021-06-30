在野黨推公投不在籍投票 民進黨團：應先釐清資安等疑慮

立法院民進黨團今天上午舉行線上記者會。（記者簡惠茹翻攝）

2021/06/30 12:37

〔記者簡惠茹／台北報導〕針對在野黨提出828公投不在籍投票、電子投票和延後辦理等呼籲，立法院民進黨團今天表示，呼籲中選會把防疫增加的變數列入考量，電子投票恐面臨中國駭客干擾，不在籍投票也有爭議，臨櫃投票或在籍投票在台灣還是相對保險的作法。

立法院民進黨團今天上午舉行線上記者會，媒體詢問，針對828的公投，民眾黨團再度提出公投延後的呼籲，甚至拋出電子投票、不在籍投票的主張；國民黨前主席朱立倫今天也呼籲應中選會若辦公投，應該啟動不在籍投票，民進黨團的看法如何？

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民進黨團幹事長劉世芳表示，對於8月28日公投是否延期，尊重中選會決策，中選會做決策要尊重現在控制全國疫情的指揮中心各項建議，針對朱立倫和不同政黨希望採納不在籍投票，過去一段時間有3個爭議點，首先，是否開放旅居全世界的中華民國僑民；第二，中央和地方處理有關不在籍投票是否臨櫃或採取電子化，中央和地方政府還有需要磨合之處。

劉世芳說，第三，有關資安和駭客問題，目前台灣受到的認知作戰大部分來自境外，尤其中國，如果中國用資安駭客方式干擾電子投票，反而是影響到國人在自由民主方式下進行投票，針對這些爭點中選會正在研議中，希望三個爭點全面開放討論，再來討論如何進行不在籍投票。

民進黨團書記長羅致政表示，提醒中選會，不要以過去選舉公投方式推論可能面臨的問題，疫情會帶來新的變數，首先，「人」的部分，過去沒有疫情，人力資源相對可以掌握，疫情會新增人力，動線規劃、量體溫和噴酒精，還有會不會因為疫情不願意參與選務工作。

羅致政指出，「地」的部分也是一樣，很多投票地點在公廟、社區活動中心，部分戶外室內場所，這些場所能否繼續使用？過去很多投票在學校，很多學校現在被徵用為疫苗接種站，中選會要想清楚有沒有替代調整空間；「物」的部分，疫情關係要增加很多防疫物資，選務人員要增加防衛措施，眼鏡、面罩相關蓋章消毒，都不是過去選務會遇到的，中選會一定要把可能問題列入考量在做決定，把防疫增加的變數列入考量。

民進黨立委鄭運鵬表示，如果開放不在籍投票，即使採取臨櫃投票，目前疫情狀況下，國民黨執政縣市長也會考慮有沒有辦法辦理，包含選務人員需求，所以這部分實務上中央和地方要一起合作，不在籍的臨櫃投票也需要考慮疫情因素。

鄭運鵬指出，而電子通訊投票來看，用電子技術或通訊信函方式，去年底美國總統大選，很多人質疑有駭客問題，這些問題台灣狀況會比美國更嚴重，必須參考台灣國情和全世界實施狀況，相較之下臨櫃投票或在籍投票還是相對保險的作法。

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