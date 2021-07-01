循台積電與鴻海永齡模式 政院宣布成立慈濟採購疫苗專案

行政院發言人羅秉成宣布政府成立慈濟採購疫苗專案。（行政院提供）

2021/07/01 12:13

〔記者李欣芳／台北報導〕慈濟基金會申請洽購500萬劑BNT疫苗捐贈政府有新進展，行政院發言人羅秉成今天上午表示，慈濟基金會的申請案經過評估後，決定循台積電與鴻海永齡基金會採購疫苗專案捐贈模式，成立慈濟採購捐贈疫苗的專案，緊密接續推動。

羅秉成說，再次謝謝慈濟基金會的協助，政府會積極努力促成這樣合作方案的落實與完成。

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行政院上午召開院會，會後媒體詢問慈濟基金會申請洽購500萬劑BNT疫苗捐贈政府的進度。

羅秉成表示，慈濟基金會是在6月23日提出申請，6月26日蔡總統與證嚴上人視訊，特別表達感謝之意，6月28日中央疫情指揮中心邀請慈濟基金會執行長討論，而這兩天慈濟也有密切溝通，經過評估後，決定循台積電與鴻海永齡基金會採購疫苗專案捐贈模式，成立慈濟採購捐贈疫苗的專案。

慈濟基金會上週六發表聲明向總統蔡英文喊話，盼總統同意慈濟比照台積電與鴻海專案獲政府許可方式洽購疫苗，蔡總統當天明確表示，關於慈濟基金會也有意捐贈500萬劑BNT疫苗，「我跟大家保證，政府一樣會積極處理！」。

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行政院決定循台積電與永齡基金會模式，成立慈濟採購捐贈疫苗的專案。（本報合成）

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