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    美國認證疫苗被中國截斷 綠議員：改正教科書刻不容緩

    南市議員李啟維說，中國一再說根據開羅宣言台灣是其一部分，台灣教科書不應呼應其說法，政府改正國高中有違史實的歷史教科書刻不容緩。（資料照）

    南市議員李啟維說，中國一再說根據開羅宣言台灣是其一部分，台灣教科書不應呼應其說法，政府改正國高中有違史實的歷史教科書刻不容緩。（資料照）

    2021/07/01 10:25

    〔記者蔡文居／台南報導〕國內武漢肺炎疫（新型冠狀病毒病，COVID-19）情最近有呈現緩和的趨勢，對於美國白宮發言人證實，台灣購買武漢肺炎疫苗受到中國截斷，民進黨台南市議員李啟維今天表示，中國一再說根據開羅宣言台灣是其一部分，購買或受贈疫苗都必須由它同意，台灣教科書不應呼應其說法，政府改正國高中有違史實的歷史教科書已刻不容緩。

    李啟維表示，全球武漢肺炎疫情肆虐，疫苗研發曠日費時，只能緊急授權由國家負責，上個月台灣疫情延燒急需疫苗，當政府或民間要購買疫苗時，卻受到中國阻擾，幸好日本、美國即時伸出援手，解台灣燃眉之急，日前立陶宛也宣布捐贈台灣疫苗，各國雖是贈與不是買賣，但中國硬說是干涉中國內政。

    李啟維說，中國國台辦今年5月12日和5月26日台灣疫情緊急時，一再強調，根據開羅宣言台灣是其一部分，是內政問題，凸顯台灣要購買疫苗需經過他的同意，現在大家應該很清楚是誰在阻擋台灣購買疫苗，不管官方或民間，因為我們的歷史教科書也說，「根據開羅宣言台灣交還中國，你說教科書不改行嗎？」

    他說，他擔任議員之後持續推動改正教科書，「根據開羅宣言台灣交還中國」不實的內容，也在台南市議會提案獲多數議員支持通過，希望市長、教育部、總統府、國會能正視改正教科書問題，避免誤國誤民，像是購買疫苗被中國截斷就是活生生的例子。

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