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    疫苗統戰進校園？「帝吧」PO桃園男大生欲赴中國打疫苗影片

    「帝吧」近日PO出一段影片，一名自稱23歲在桃園就讀大學的台中人表示，父母告訴他「暑假可以去中國打疫苗」，而他也在認真考慮中，更稱自己是正要跳出井外的小井蛙。（圖取自「帝吧」微博）

    「帝吧」近日PO出一段影片，一名自稱23歲在桃園就讀大學的台中人表示，父母告訴他「暑假可以去中國打疫苗」，而他也在認真考慮中，更稱自己是正要跳出井外的小井蛙。（圖取自「帝吧」微博）

    2021/06/29 00:52

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（COVID-19，新型冠狀病毒病）疫情延燒，中國疫苗統戰滲入校園？中國知名網軍組織「帝吧」近日PO出一段影片，一名自稱23歲在桃園就讀大學的台中人表示，父母告訴他「暑假可以去中國打疫苗」，而他也在認真考慮中，更稱自己是正要跳出井外的小井蛙，除批評台灣一切都是「他X的謊言」，還歌功頌德稱「全世界好像只有中國真的在乎老百姓」。

    「帝吧」27日晚間在官方微博帳號分享一段影片，這名自稱在桃園讀書的男子表示，同學都知道他政治立場是偏紅統，因此能聊得來的同學前提也都是政治立場偏紅的人。他稱，在近2年觀察台灣和去中國到處旅遊看看，發覺自己是一個正要跳出井外的小井蛙，抨擊台灣的一切都是「他X的謊言」。

    該男拿台灣和中國相比，稱台灣存在的問題是結構性的問題，也無法像中國那樣團結，且老百姓都打不到疫苗，批評「台灣的倫理價值都被破壞了，台灣才是真正在崩潰的」，還說近日父母告訴他「暑假可以去大陸（中國）打疫苗」，而他也在認真考慮中。

    該男接著歌功頌德中國，宣稱「全世界好像只有（中國）真的是在乎老百姓，因為我發現它很多事情，都是站在老百姓的角度」，更說去年最讓他感動的，就是當時武漢爆發疫情，全中國人喊「一方有難，八方支援」，「那時候我真的很感動」。

    該影片曝光後讓許多小粉紅高潮，紛紛留言「歡迎紅紅來大陸打疫苗」、「小伙子不錯，能認清台灣一直充斥著洗腦謊言，很難得了」、「男生觀點不錯，語言組織差了點，顯得沒條理，要改進」、「這是去台灣上學的大陸（中國）人吧」。

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