點出國民黨3大惡習 邱毅：檯面上全是酒囊飯袋

前立委邱毅（見圖）今在微博發文點出國民黨3大「特點」，直呼國民黨「檯面上全是酒囊飯袋」，因為有能力的人就算沒出走也被排擠。（資料照）

2021/06/28 20:37

〔即時新聞／綜合報導〕前立委邱毅日前搭機前往中國廈門準備施打武漢肺炎（COVID-19，新型冠狀病毒病）疫苗，今（28）日在微博發文點出國民黨「3大特點」，直呼國民黨「檯面上全是酒囊飯袋」，因為有能力的人就算沒出走也會被排擠。

中國諜戰連續劇《叛逆者》最近收視率飆高，邱毅藉此指出，喜歡諜戰劇的粉絲常問他「現在的國民黨跟劇裡的國民黨相同嗎」？他認為：「現在的國民黨跟劇裡的國民黨一樣壞，一樣皮笑肉不笑，一樣的翻臉無情、過河拆橋，但是能力比那時要差多了。」

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邱毅也點出國民黨的3大特點，首先是「創造性模糊」的互動模式，他表示國民黨人士談事情不願意開門見山，總是試探東試探西，一個可以10分鐘結束的會議，竟然要花上兩個小時，吃頓飯談事情花幾個小時是常態，甚至還弄不清對方真正意思。

邱毅接著說，再來是「棒打出頭鳥」，如果功勞太大的話，黨內的人就會讓怕你搶位子，所以有時候在前線打仗，突然背後射滿了箭，才發現原來都是自己人射的；弄到最後「檯面上全是酒囊飯袋」，因為有能力的人都走了，沒出走也被排擠冷落，「所以國民黨只有『小刀』能夠成名立萬，大開大闔的『大刀』是沒得混的」。

邱毅最後說，國民黨還有個習慣，就是「喜歡正經八百的說謊話」，不但騙別人也騙自己，還提到曾看到某國民黨名嘴在自媒體上說要講些有深度的，結果點進去看才發現，根本沒什麼深度，都在玩「創造性模糊」那一套，反正誰都不得罪。

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