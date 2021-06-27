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    北京「一石二鳥」 兩岸人士：統派赴中打疫苗後參加中共百年黨慶

    中共7月1日將在北京天安門廣場舉行建黨百年大會。（路透資料照）

    中共7月1日將在北京天安門廣場舉行建黨百年大會。（路透資料照）

    2021/06/27 09:07

    〔記者鍾麗華／台北報導〕中共7月1日將在北京天安門廣場舉行建黨百年大會，兩岸人士分析，有統派、親中人士近期赴中打疫苗，為中國做疫苗統戰宣傳，不排除在打疫苗後，也會出席中共百年黨慶。

    據了解，受邀參與中共百年黨慶者，皆須接種過兩劑疫苗，此外，在大會舉行前三天，也就是 6月28、29、30日被要求入住指定飯店進行隔離。兩岸人士分析，在嚴格的防疫措施下，增添國民黨人士出席的困難，目前並未傳出國民黨人士與會的消息。雖然國民黨沒參加此次的中共黨慶，但仍有可能參加今年辛亥雙十的110週年紀念。

    他指出，經過盤點，前立法院長王金平、親民黨主席宋楚瑜等人不會出席中共黨慶，但前國民黨主席洪秀柱仍是未知，而部分過氣的政客與統派、親中人士更是可能現身。至於傳出的一百多名台灣出席名單，應是以在中國發展的台商、台青與台灣藝人為主。

    陸委會昨已說明，中央或地方政府現職公職人員，或是退職人員，仍受赴陸列管限制者，都禁止參加；一般民眾也應考量國家尊嚴與社會觀感，不應從事妨害國家安全或利益的活動，也不得參加傷害主權或涉及推動「一國兩制」的活動。

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