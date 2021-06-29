多少人跟丁守中一起打疫苗？許淑華爆：北市府給了振興醫院100瓶

市議員許淑華（見圖）調閱資料更發現，台北市政府5月24日至28日又給了振興醫院100瓶疫苗，質疑恐另有隱情，要求市府盡快對外說明清楚，別再隱匿。（記者楊心慧翻攝）

2021/06/29 00:14

〔記者楊心慧、郭安家／台北報導〕國民黨前立委丁守中本月23日在臉書PO文證實已施打AZ疫苗，還自爆5月26日醫院通知他屬於第一類施打對象，北市府追查，發現和丁守中同批在振興醫院施打疫苗的多達百人，立法院民進黨團質疑是「好心肝診所事件」翻版，要求徹查；市議員許淑華調閱資料更發現，市府5月24日至28日間給了振興醫院100瓶疫苗，至少可供1000人施打，質疑另有隱情，要求市府盡快說明清楚、別再隱匿。

許淑華調閱資料發現，振興醫院從3月22日至6月24日總共有5556劑次接種，其中醫事等相關工作人員共接種3134劑次，等於高達2422劑打的是「非醫事人員」；另外，市府在5月24、27、28日分別給振興醫院25瓶、70瓶、5瓶，共計100瓶疫苗。

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許淑華表示，雖然先前有開放民眾自費施打疫苗，但市府應該要說清楚2422劑打非醫事人員，究竟打了那些人，疾管署5月中規定疫苗僅能打一至三類，北市府在丁守中施打疫苗（5/26）的期間給了振興醫院高達100瓶疫苗，數量至少可打1000人，相當可疑，應該盡快對外說明清楚。

許淑華認為，市府遲遲不敢公布好心肝診所違規施打的細節，卻公布小禾馨診所的違規人數，如今面對振興醫院也一樣不願對外說明案件，振興醫院施打2422劑非醫事人員中，恐另有隱情，要求北市府盡快對外說明清楚，別再隱匿實情。

對此，市府發言人陳智菡表示，市府仍在調查中，但絕不會有任何隱匿，只要比對清楚就會和外界公布。

本報獨家昨（27日）報導，台北市政府追查，發現振興醫院在同批和丁守中施打的名單多達百人。媒體昨在記者會上詢問振興醫院調查進度，且立法院民進黨團質疑這是好心肝翻版，呼籲公布特權施打名單，並對個人、醫院懲處；黃珊珊回應，衛生局稽查，的確振興醫院針對丁守中等人在二月就已經造冊，理由是丁是醫院董事、所以丁是所謂醫院非醫事人員，2月造冊很多名單，並於5月26日施打。

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黃珊珊說，此案名冊有上傳全國性預防接種資訊管理系統（NIIS），慎重起見，還是會問中央2月造冊的醫事人員，看中央為何當時會接受這樣NIS系統案件、健保卡註記，所以施打時候，其實是依照醫院的非醫事人員身分施打，這部分還是請示中央。

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