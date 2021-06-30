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    日本贈台疫苗媒體出現陰謀論 旅台作家溯源盼釐清

    日本贈予台灣AZ疫苗原是疫情下一樁美事，日本部分媒體卻出現陰謀論，聳動指台灣人並不歡迎、將導致反日暴動等。旅台日本作家栖來光指出，這些論調來源多是引用台灣親中媒體。圖為日本送給台灣的AZ疫苗，先前由日本航空運送來台。（資料照）

    日本贈予台灣AZ疫苗原是疫情下一樁美事，日本部分媒體卻出現陰謀論，聳動指台灣人並不歡迎、將導致反日暴動等。旅台日本作家栖來光指出，這些論調來源多是引用台灣親中媒體。圖為日本送給台灣的AZ疫苗，先前由日本航空運送來台。（資料照）

    2021/06/30 19:55

    〔中央社〕日本贈予台灣AZ疫苗原是疫情下一樁美事，日本部分媒體卻出現陰謀論，聳動指台灣人並不歡迎、將導致反日暴動等。旅台日本作家栖來光指出，這些論調來源多是引用台灣親中媒體。

    日本捐贈台灣近124萬劑英國阿斯特捷利康藥廠（AstraZeneca）疫苗已於6月4日送達，外相茂木敏充並宣布將於7月中旬前贈台第2批100萬劑疫苗。

    除了總統蔡英文、外交部等政府單位公開對日本致謝，民間也紛紛以各種行動表達感謝，許多網友在臉書上曬出日本旅遊照，也有人致贈日本台灣交流協會感謝花籃等；住在台灣的日本人發起募資活動，要在日本刊登感謝廣告，金額不僅迅速達標還超出許多。

    不過部分日本媒體卻對此事出現負面評論，媒體人甘粕代三近期在部分日媒撰寫多篇文章煽動陰謀論，包括「日刊現代」、「東洋經濟Onlione」、「朝日新聞論座」等，聳動指稱台灣人並不歡迎AZ疫苗，台灣打AZ 疫苗死了很多人，恐將導致反日暴動與政變，在台日本人也根本沒人敢打AZ疫苗，寧可打中國疫苗等。

    甘粕代三在「日刊現代」的文章同時刊登在日本雅虎新聞網站，日本網友留言將近4000則，有人困惑留言問：「台日關係會惡化嗎？搞不懂這篇新聞到底要表達什麼，要說台灣人的壞話？還是說日本的壞話？」

    旅居台灣15年的日籍作家栖來光便在「東洋經濟Onlione」撰文指出，身為長年住在台灣的日本人，在今年5月下旬台灣疫情擴大後，對一些日本新聞網站的台灣新聞開始感到奇怪。

    栖來光說，她看到有些日本新聞提到「許多台灣人為了打疫苗跑去中國」、「台灣人認為AZ疫苗是日本不要的」、「在台日本人寧可打中國疫苗」、「把日本不要的疫苗送台灣就像下毒」等等。

    栖來光指出，這類日本新聞多數的共通點，就是文中引據來源是「親中」、「反執政黨」的台灣媒體。文內提及的在台日本人負面想法，在她看來也是相當少數，卻被寫成全體的想法；她看到這些，驚訝的感覺更甚於憤怒。

    她說，「對日本讀者傳達如此負面的台灣新聞，目的是什麼？」特別是日本捐贈近124萬劑疫苗於6月4日抵台後，看到一些似乎想在日台友好氛圍上潑冷水的新聞論調。

    她表示，這些新聞乍看之下是冷靜的敘述，但實際上內容有許多與事實不符，且毫無根據的惡意文章，甚至出現「日本送台灣AZ疫苗導致多人死亡」、「台灣反日情緒高漲即將出現暴動」等聳動煽情的文字。

    栖來光引述現任北海道大學法學研究科助教的台灣人許仁碩的說法，指出雖然現在台日關係良好，這類新聞的影響有限，但若雙方出現摩擦，恐會讓日本人在意這些論調；她也認同許仁碩的分析，這類新聞彷彿在測試日本讀者對台灣的理解，她感到危險且不容樂觀，必須注意這些新聞背後的目的。

    栖來光認為，要對抗這些惡意的新聞，日本就必須更加去理解台灣至今的歷史與立場。台灣人的確對AZ疫苗的副作用感到不安，但完全沒有歸責到日本；即使台灣人對台灣政府有不滿，但說台灣即將發生暴動完全是胡說八道。

    她說，惡意資訊或謠言就像病毒，要與此對抗，就是要好好互相認識，從正確的資訊或深化多元理解才是對抗惡意資訊的「疫苗」。

    在台日本人「日本人的歐吉桑」，發起募資在日本刊登感謝廣告，他也在臉書發文說，現在日本有這種惡意謠言的媒體新聞，指稱「捐贈台灣AZ疫苗致死案例多可能導致反日暴動」，不少日本人看到這新聞，開始擔心台灣跟日本的關係。

    他說，所以在日本刊登感謝平面廣告非常有意義，可以澄清一切，讓日本人看了廣告就知道真相。

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    旅台日本作家栖來光指出，這些論調來源多是引用台灣親中媒體。（擷自栖來光臉書）

    旅台日本作家栖來光指出，這些論調來源多是引用台灣親中媒體。（擷自栖來光臉書）

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