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    首頁　>　政治

    痛批柯P毫無知覺！北市疫苗預約 議員爆：長輩罵翻、里長忙翻

    台北市今晚開放72歲以上民眾網路預約接種武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）莫德納疫苗，市長柯文哲（見圖）表示，未預約者於7月3、4日電洽各區公所預約，將不再寄發疫苗接種通知書。（北市府提供）

    台北市今晚開放72歲以上民眾網路預約接種武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）莫德納疫苗，市長柯文哲（見圖）表示，未預約者於7月3、4日電洽各區公所預約，將不再寄發疫苗接種通知書。（北市府提供）

    2021/06/30 18:48

    〔即時新聞／綜合報導〕台北市72歲以上長者，今起上網預約打莫德納疫苗，但無預約者市府將不會再發通知單。對此，台北市議員林穎孟痛批，長輩已經打電話來罵翻、里長、基層也忙翻，「基層抱怨連連，只有市長毫無知覺！」

    台北市今晚開放72歲以上民眾網路預約接種武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）莫德納疫苗，市長柯文哲表示，未預約者於7月3、4日電洽各區公所預約，將不再寄發疫苗接種通知書。

    對此，林穎孟今日在臉書PO文表示，「長輩已經打電話來罵翻了，里長也忙翻了！」林穎孟說，現在沒有網路的長輩，也不會被通知可以電話預約，一切都只能依賴里長，最後區公所基層公務員還要假日加班，「基層抱怨連連，只有市長毫無知覺！」

    林穎孟也在臉書特別提醒，今明兩天台北市開放72歲以上長者預約接種，本次將施打莫德納疫苗，今天中午統計預約率已達六成。若網路預約已額滿，市府表示將於7月7日、7月8日兩日開放再次預約。「提醒各位長輩們注意，也要麻煩大家多多幫忙身邊的長者完成預約」。

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