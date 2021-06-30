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    謝長廷重返京大受高規格接待 台僑讚：大快人心

    駐日代表謝長廷29日拜訪母校京都大學，受到京大總長（校長）湊長博率多名教授高規格接待。（取自謝長廷臉書）

    駐日代表謝長廷29日拜訪母校京都大學，受到京大總長（校長）湊長博率多名教授高規格接待。（取自謝長廷臉書）

    2021/06/30 12:43

    〔駐日特派員林翠儀／東京30日報導〕駐日代表謝長廷昨天訪問母校京都大學，受到京大總長（校長）湊長博率多名教授高規模接待，這次訪行十分成功，與2007年他重返母校演講時風聲鶴唳的狀況有天壤之別。謝長廷這次的訪行觸動了多名在日台僑最傷痛的記憶，那是2004年底前總統李登輝遭到京大拒於校門之外，在大雪中望著母校的身影，有台僑在謝長廷的臉書留言說，經過16年多的歲月，台灣、日本、中國的關係確實改變了，謝長廷這次成功訪問京大，令人大快人心，這是一個好的起點。

    謝長廷昨天結束母校後在臉書貼文表示，他早年曾在京大留學，重返母校讓他感到特別親切和懷念。他還說留學生時代只能見到助教和指導教授，這次的訪行受到京大總長、副校長和多位教授的接待，讓他不由感到惶恐。

    他還說，湊總長出身於富山縣冰見市，而高雄市鼓山區和冰見市去年結為友好城市，對高雄港有很大貢獻的日本企業家淺野總一郎就是冰見人，他和湊總長聊起來倍覺親切。

    謝長廷此次訪行，參觀了京大的iCeMS（物質一細胞統合系統），後來又在校園逛了一圈，他說，法學院的建築依然，研究室也還在，雖然人事已非，卻有滿滿的懷念。

    這篇貼文觸動了很多在日台僑的傷感回憶，那就是京大早年受制於中國壓力，數度拒絕李前總統重返母校拜訪的往事。旅日醫師楊憲勲在謝長廷的貼文留言指出，從2004年12月31日李登輝前總統往訪時，被學校警備員拒絕在校門口，只能繞著學校圍牆外面走，到2021年謝長廷大使參訪，由京大總長率教授群接待。這16年半的歲月，台灣、日本、中國的關係，確實是改變了。

    楊憲勲還指出，當年京大裡面一群中國留學生堵在那邊抗議，校方以集會表達自由予以放任，而警備員以大學自治為理由，拒絕護衛李登輝的警察進入校園。現在那群中國留學生不見了，謝長廷也安全無虞的訪問了，這是一個很好的起點。

    京大拒絕李前總統的歷史可以回溯到1997年，李登輝希望重返母校參加京大創校百週年紀念活動，結果遭到拒絕。李登輝在1943年到京大留學，隔年因「學徒出陣」輟學，李登輝曾表示，京大以他並非該校的「畢業生」為由拒絕，但事實上是「怕中國抗議」。

    2004年底，李登輝再度嘗試訪問京大，但也再次遭到拒絕不得其門而入，當時他在旅日醫師王輝生等人協助下，拜訪京大恩師柏祐賢，王輝生也回憶指出，李登輝與近百歲的恩師相隔60年重逢，他脫毛帽向恩師深深一鞠躬，眼中泛著淚光。

    京大也因為此事，以往標榜的自由學風受到很大的質疑，此事還延續到2007年底，謝長廷以校友身分重返京大演講，當時謝長廷也是民進黨的總統參選人，由於身分敏感，京大再次面臨來自中國的壓力，遲遲不核發會場使用許可，幸好在京大校友會等各方的全力協助下，演講會總算順利舉行。

    駐日代表謝長廷29日重返母校京都大學訪問並參觀校園。（旅日醫師王輝生提供）

    駐日代表謝長廷29日重返母校京都大學訪問並參觀校園。（旅日醫師王輝生提供）

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