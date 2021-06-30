先前稱疫情平穩後再檢討 馬英九今改口此時追究政府疏失與責任

前總統馬英九日前揚言待疫情平穩後「該檢討、該負責的人，絕對要付出應有的代價」，今天他於臉書上發文改稱，「在疫情未歇的此時，如果不檢討追究相關政府官員的疏失與責任，悲劇還會不斷發生」。（資料照）

2021/06/30 09:54

〔記者施曉光／台北報導〕前總統馬英九日前揚言待疫情平穩後，「該檢討、該負責的人，絕對要付出應有的代價」，今天他不再忍了，於臉書上發文改稱，「在疫情未歇的此時，如果不檢討追究相關政府官員的疏失與責任，悲劇還會不斷發生」，他並鄭重呼籲監察院、金管會等獨立機關，要仔細調查還原真相，釐清應負的法律與行政責任，還國人公道，告慰亡者在天之靈。

馬英九說，因為我們自己政府的無能、不爭氣、不努力，讓臺灣從防疫模範生跌到後段班，3級解封遙遙無期，經濟窘困看不到復甦，很多人都快過不下去了。「蔡總統、蘇院長，你們不慚愧嗎？」「看著國人受苦，政府不仁，我必須嚴正呼籲，有關單位要嚴格查明追究，這個政府制訂與執行防疫政策的責任，不管是『3+11』、諾富特染疫事件、禁止普篩、疫苗採購不力，都必須找出原因，還原真相，否則，怎對得起600多條無辜的人命？」

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馬英九指出，許多與國產疫苗有關的爭議消息，炒得沸沸揚揚，包括疫苗審查委員近半數被換，甚至傳出要捐贈國外卻遭否認的假消息，引發股市動盪，不少輿論質疑，這是炒作國產疫苗，是發「國難財」，要求金管會應該徹查。

馬英九表示，根據「彭博社」（Bloomberg News）最新出爐的6月防疫評比，臺灣暴跌至第44名，而依據衛福部最新資料顯示，至6月29日臺灣疫苗接種率為8.25%，就先進國家來說算非常低，「是臺灣人不想打疫苗嗎？不是，而是根本打不到疫苗。過去一年多，政府承諾多少次要給人民充足的疫苗，媒體每天報導又有多少疫苗飛來，但這些數字對大部分的臺灣人來說，都是看得到摸不到，還是打不到疫苗。」

馬英九還抱怨，日本、美國、立陶宛，向我們捐贈疫苗，台積電、鴻海和慈濟等企業與宗教團體，也願意自購疫苗捐給政府，「但我們也要問，完備充足的疫苗，不是政府最基本的責任嗎？我們的政府到那裡去了呢？」「過去1年多，政府編列340億預算買疫苗，錢到哪裡去了？扣掉外援的疫苗，政府買的疫苗呢？什麼時候才能讓臺灣人都打得到想要的疫苗？還要等多久？」

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