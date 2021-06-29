議員揭員工確診名單柯市府揚言法辦 陳怡君嗆：管好你的紅衛兵

台北市議員陳怡君（見圖）日前揭露確診武漢肺炎的市府員工單位資訊，市府揚言法辦。對此，陳怡君喊話市長柯文哲管好自己的「紅衛兵」，不要動輒「網路霸凌」、「恐嚇」。（資料照，記者廖振輝攝）

2021/06/29 19:39

〔記者郭安家／台北報導〕台北市議員陳怡君日前揭露台北市政府有115名員工確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），並臉書公開員工的姓及單位資訊，卻遭台北市府揚言以違反傳染病防治法、涉及個資法。對此，陳怡君又回應，她以議員身分監督市政，並未公布確診者姓名、職業，該項資訊公開符合公眾利益；也喊話台北市長柯文哲管好自己的「紅衛兵」，不要動輒「網路霸凌」、「恐嚇」。

陳怡君表示，由於近日不斷對北市府防疫漏洞提出質疑，引發市府高度反彈，柯團隊從昨天下午6點截稿至今，不斷地使用大量的網軍投入謾罵並人身攻擊，並且有大量電話癱瘓服務處，這樣子的行為形同霸凌，並不可取。

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陳怡君表示，她未造謠，即使74個人已經身體恢復，但今天是公務人員想反映他們都未被告知，這些數據也是市府提供，何來造謠之說？有公務人員私下抱怨，就是因為今天柯文哲領導的市政府不公開透明，才造成這麼多人可能染疫。

談到市府副發言人黃瀞瑩至臉書留言，陳怡君表示，今天這麼多公務人員染疫，請柯文哲說明，黃瀞瑩並不是防疫指揮官，請柯文哲不要躲在「紅衛兵」的背後攻擊議員。

至於索資公開的問題，陳怡君表示，已經告知索資單位因涉及個人隱私，名字三個字可去掉兩個字，也並非不法蒐集，如果公開這些名單是錯誤的，那麼給名單的單位也是必有連帶罰則不是嗎？請柯文哲出面說清楚，如此草率的防疫讓台北市公務人員人心惶惶，市長難道沒責任？

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