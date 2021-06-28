北市府陷群聚感染？議員：115人確診、衛生局33人居冠

台北市議員陳怡君上週五爆料，指市府負責市長安全的駐衛警確診。圖為11樓市長室外駐衛警台。（北市府提供）

2021/06/28 23:32

首次上稿 14:24

更新時間 23:32（新增市府副發言人回應）

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市陸續傳出武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）群聚感染案例，台北市議員陳怡君上週五爆料，指市府負責市長安全駐衛警確診，陳怡君今再度踢爆北市府員工高達115人確診，其中台北市衛生局共33人確診居冠，她批評市府資訊不透明，造成員工人人自危是事實，要求落實疫調、足跡公開透明。

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對此，台北市政府副發言人黃瀞瑩指出，自5月21日至6月23日，市府員工共計115人確診，其中已有74人康復，北市府早已施行居家辦公及分區辦公等措施，且制定員工確診後ＳＯＰ，如實進行匡列及隔離，根本沒有蓋牌；議員切勿再以統計數字玩文字遊戲製造恐慌，對防疫工作毫無意義。

台北市政府上週被爆市長室外的駐衛警6月20日確診，台北市政府共匡列13人，北市府更反擊勿製造恐慌；陳怡君調閱資料發現，北市府確診人數自6月23日統計已高達115人，其中以衛生局33人最高、警察局28人居次、北捷12人第三，環保局也有10人確診。

陳怡君認為，市府資訊不透明，造成員工人人自危是事實，要求落實疫調及足跡公開透明，讓員工安心上班，台北市至今未比照其他縣市作法公開確診者足跡，導致民眾無從防範。

陳怡君批評，民代對外公布疫情時，市府副發言人還反擊要民代不要製造恐慌，事實上造成民眾恐慌的，不是揭露資訊，正是市府的資訊不透明。

陳怡君表示，這陣子一直接獲市府員工爆料，指相關單位都有同仁確診，但高層始終不願說明，任由員工自行揣測，有些基層公務員，正因府內蓋牌疫情資訊，在求助無門之下，投訴1999，缺依然得不到正確資訊，且未被重視，另基層公務員感嘆，市府草菅人命！

「資訊公開透明是預防病毒擴散的重要一環」陳怡君強調，市府115人確診不是小數字，市府員工人心惶惶也是事實，公布這些資料也不是要引起恐慌，而是要提醒市府做好相關疫調，並讓員工得知內部情況，才能做好防範，杜絕病毒傳染。

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