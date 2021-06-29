台北市紓困申請網頁爆漏洞 民眾寫「缺金條」都能成案公務員忙翻

陳怡君實際測試發現真的沒有驗證機制。（陳怡君提供）

2021/06/29 14:07

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市推出九大短期紓困措施，紓困申請可透過「市民服務大平台」COVID-19紓困專區線上申辦，填寫相關資料，即可快速完成紓困申請；但台北市議員陳怡君卻發現，紓困網頁漏洞大，民眾隨便上網隨便亂填寫都能成案，造成府內承辦單位不堪其擾，市政e化變笑話，建議系統應該優化，並建立過濾機制。

台北市長柯文哲上任後推動E化，甚至將市政「全面e化」列為任期優先施政項目，本次紓困申請，市府開放民眾透過「市民服務大平台」COVID-19紓困專區申請。

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但陳怡君接獲爆料指出，該網頁有很大的漏洞，民眾資料隨便填寫都能成案，導致內部作業忙翻天，工作人員苦不堪言，她親自測試結果發現真的隨便填都能夠成案，平台無身分證字號驗證機制，民眾可胡亂填寫，甚至惡作劇。

陳怡君指出，平台無法驗證民眾是否重複申請或同一戶籍內已有人申請，民眾可一再送件，增加行政人員負擔，拖累審案速度，也影響一般民眾權益。

陳怡君說，台北市長柯文哲將市政「全面e化」列為他這任期優先施政項目，卻連最簡單的建置系統都無法把關，讓智慧城市破功，在公家機關處理疫情相關紓困這種忙碌時刻，市府卻連第一線把關都無法做到，根本浪費行政資源。

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陳怡君表示這是顯示內部系統，工作人員每天都收到很多這類的紓困案，讓他們苦不堪言。（陳怡君提供）

案件隨便填寫都能成案，導致工作人員工作繁重。（陳怡君提供）

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