日本防衛副大臣挺台抗中！林俊憲精闢分析：新時代即將到來

日本防衛副大臣中山泰秀週一在美國哈德遜研究所智庫舉辦的一場線上會議中指出，「台灣作為一個民主國家，我們必須保護台灣」。（法新社檔案照）

2021/06/29 18:30

〔即時新聞／綜合報導〕日本防衛副大臣中山泰秀週一在美國哈德遜研究所智庫舉辦的線上會議中指出，「台灣作為一個民主國家，我們必須保護台灣」；立委林俊憲今（29日）在臉書分析：「一個新時代即將到來！」

林俊憲指出，日本副防衛大臣在美國智庫視訊會議說出「一中政策已經不合時宜」、「日本與台灣是兄弟，必須保護台灣這個民主國家」等等的發言，想當然引起中國非常大的反彈，不過中國真正在意的並不是台日之間關係有多緊密，而是日中建交半世紀以來，日本首次表達對「一中政策」的質疑。

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林俊憲提到，「一個中國」問題一直是中國外交的核心利益，若無法在此議題上達成一定程度的共識，中國就不會與其建交。部分與中國較友好的國家如俄羅斯全盤接受中國的「一中原則」，有些國家則是採取較為模糊的做法，僅表達尊重中國的主張，但並不代表本國立場，這就是多數西方國家以美國模式為範本的「一中政策」（One China Policy）。

林俊憲強調，隨著中國在國際上的名聲越來越差，再加上美中角力選邊站的情況越來越明顯，過去用來箝制台灣的一中議題此時反而變成中國的軟肋，因為採用「一中政策」的國家從未表達全盤接受中國的主張，若他們突然改變，與台灣進行官方往來，事實上也未違反他們與中國建交時的協議，這時難題就會回到中國身上，是否要為了一中議題與西方大國撕破臉？

「美國對於一中政策的質疑聲浪已經不是新鮮事」林俊憲認為，就連日本都做出這種發言，對中國就是極大的警訊。先前我曾多次提過，日本長期以來對於中國的態度就是不與其衝突，對於中國所提出的無理主張通常也僅是用不置可否的態度帶過。日本政府是世界出名的謹慎，副防衛大臣以官方身份表達立場，就代表這已是日本仔細思考後決定的方向，鐵了心要與中國槓上。

林俊憲寫道「70年代台灣退出聯合國，台灣在國際間受到中國的無理打壓已經長達半世紀，但是從美國與中國關係惡化開始，一直到長年沈默的日本正式表態，代表國際間的風向已經正式轉變，台灣未來將會在國際舞台獲得應有的空間，一個新時代即將到來！」

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