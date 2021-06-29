綠營批政治攻防 國民黨回嗆「非常荒謬」

國民黨文傳會副主委鄭照新。（資料照）

2021/06/29 13:24

〔記者施曉光／台北報導〕針對立法院民進黨團今日召開記者會批判國民黨不與全民站在一起拚防疫，而是做一系列的政治攻防，國民黨文傳會副主委鄭照新回應，民進黨團召開記者會只是為了指責在野黨監督，而非告訴人民目前疫情發展，讓人民失望，而且非常荒謬。

鄭照新強調，說到政治攻防，尤其是造謠，民進黨才是始祖，先前造謠生亂的林瑋豐，究竟是與綠營或藍營親近？誣指BNT疫苗是中國代工的蔡培慧，是否就是行政院中辦執行長？而宣稱世界3大藥廠只有做完2期試驗，就可以上市的民進黨網路社群中心主任范綱皓是綠的還是藍的？

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他說，民進黨做賊喊抓賊，不做好防疫工作，反而開內宣記者會，全然不顧目前台灣在國際上的防疫排名，已經從正數前3變成倒數第10名，這樣的執政黨只會讓人民失望，這樣的垃圾記者會還是少開的好。

此外，國民黨發布新聞稿表示，身為在野黨，善盡職責，在防疫政策上持續超前部署建議，並一再強調「缺疫苗是台灣疫情嚴峻關鍵」，一直以來的監督訴求與國際媒體揭露相符，民進黨面對台灣防疫表現在國際排名落入後段班更不思檢討，甚至試圖以政治攻防、誣陷在野黨的方式，轉移防疫無能的窘境。

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