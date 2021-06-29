為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    綠營批政治攻防 國民黨回嗆「非常荒謬」

    國民黨文傳會副主委鄭照新。（資料照）

    國民黨文傳會副主委鄭照新。（資料照）

    2021/06/29 13:24

    〔記者施曉光／台北報導〕針對立法院民進黨團今日召開記者會批判國民黨不與全民站在一起拚防疫，而是做一系列的政治攻防，國民黨文傳會副主委鄭照新回應，民進黨團召開記者會只是為了指責在野黨監督，而非告訴人民目前疫情發展，讓人民失望，而且非常荒謬。

    鄭照新強調，說到政治攻防，尤其是造謠，民進黨才是始祖，先前造謠生亂的林瑋豐，究竟是與綠營或藍營親近？誣指BNT疫苗是中國代工的蔡培慧，是否就是行政院中辦執行長？而宣稱世界3大藥廠只有做完2期試驗，就可以上市的民進黨網路社群中心主任范綱皓是綠的還是藍的？

    他說，民進黨做賊喊抓賊，不做好防疫工作，反而開內宣記者會，全然不顧目前台灣在國際上的防疫排名，已經從正數前3變成倒數第10名，這樣的執政黨只會讓人民失望，這樣的垃圾記者會還是少開的好。

    此外，國民黨發布新聞稿表示，身為在野黨，善盡職責，在防疫政策上持續超前部署建議，並一再強調「缺疫苗是台灣疫情嚴峻關鍵」，一直以來的監督訴求與國際媒體揭露相符，民進黨面對台灣防疫表現在國際排名落入後段班更不思檢討，甚至試圖以政治攻防、誣陷在野黨的方式，轉移防疫無能的窘境。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    點出國民黨3大惡習 邱毅：檯面上全是酒囊飯袋
    2021/06/28 20:37

    點出國民黨3大惡習 邱毅：檯面上全是酒囊飯袋
    擬捐250萬劑BNT疫苗受阻？ 藍營上下不願正面回應
    2021/06/26 18:19

    擬捐250萬劑BNT疫苗受阻？ 藍營上下不願正面回應

    「水岸防疫生活」前瞻部署這樣做
    才酸AZ疫苗卻爆5月插隊施打 張顯耀臉書被灌爆
    2021/06/26 09:42

    才酸AZ疫苗卻爆5月插隊施打 張顯耀臉書被灌爆
    轟爆藍營權貴抹黑AZ疫苗又愛偷打！王定宇：典型國民黨風格
    2021/06/24 20:43

    轟爆藍營權貴抹黑AZ疫苗又愛偷打！王定宇：典型國民黨風格
    政治今日熱門
    柯文哲稱求助王必勝攏係假？ 議員臉書怒轟：原來市長在講幹話
    2021/06/28 18:27

    柯文哲稱求助王必勝攏係假？ 議員臉書怒轟：原來市長在講幹話

    砲口朝內！補助款墊付案風波 羅東鎮代會主席告鎮代加重誹謗
    2021/06/28 16:37

    砲口朝內！補助款墊付案風波 羅東鎮代會主席告鎮代加重誹謗

    獨家》拒簽一中承諾書 台駐澳門代理處長6/27被迫返台
    2021/06/28 16:46

    獨家》拒簽一中承諾書 台駐澳門代理處長6/27被迫返台

    第2劑疫苗打了沒？ 蘇貞昌：等比較夠了再打也不遲
    2021/06/28 17:16

    第2劑疫苗打了沒？ 蘇貞昌：等比較夠了再打也不遲 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播