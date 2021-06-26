為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    擬捐250萬劑BNT疫苗受阻？ 藍營上下不願正面回應

    國民黨方面今日有人放話，該黨很早有意籌措20億元，擬捐贈約250萬劑BNT疫苗，但遭前行政院高官勸退，面對媒體查證，國民黨官方卻不願正面回應。（資料照）

    國民黨方面今日有人放話，該黨很早有意籌措20億元，擬捐贈約250萬劑BNT疫苗，但遭前行政院高官勸退，面對媒體查證，國民黨官方卻不願正面回應。（資料照）

    2021/06/26 18:19

    〔記者施曉光／台北報導〕除了藍營地方政府爭取專案採購BNT疫苗，國民黨方面今日有人放話，該黨很早有意籌措20億元，擬捐贈約250萬劑BNT疫苗，最後找到立場親藍的工商協進會出面，原本21日打算向衛福部遞件，遭前行政院高官勸退，但面對媒體查證，國民黨官方卻不願正面回應。

    國民黨主席江啟臣上午在嘉義受訪被問及此事時，僅以模糊的方式回應稱，政府無能還要阻止百姓自救，「現在我們連自力救濟的機會都沒有」﹔國民黨發言人洪于茜則說，不清楚相關細節，無法進一步回應。

    洪于茜僅表示，國民黨一直主張政府要開大門納善意，讓更多有國際認證的疫苗進到台灣，讓更多國人施打疫苗，所以也會從旁協助相關團體，她並呼籲蔡政府不要再阻擋，授權讓民間或地方政府可以順利採購疫苗，幫助國人渡過疫情。

    此外，國民黨下午發出新聞稿呼籲蔡政府，當前仍有約4分之3的台灣人民打不到疫苗，人民對疫苗的需求與渴望透過不同的管道不斷地表達出來，除了利用既有採購平台儘速加購疫苗外，政府也應該積極協助有意採購、捐贈疫苗的民間、慈善、企業等團體，助其排除障礙，儘快取得疫苗，讓台灣人民能儘快遠離疫情的肆虐。

    國民黨表示，國內疫情無法解封，癥結在於疫苗不足，慈濟基金會有意協助採購疫苗並捐贈，展現出宗教團體苦民所苦的慈悲心態，以及台灣民間對於疫苗的高度渴望，該黨希望蔡英文總統表達積極協助，不要只是口惠而實不至，淪於公關式應付說辭，在行政流程上又處處限制。

    今有「黨務人士」對媒體指稱，在這項疫苗採購計畫中，國民黨扮演從旁協助角色，與對岸溝通並獲同意幫忙，還有國民黨立委出面聯繫衛福部，原本21日下午安排工商協進會向衛福部遞件，事前卻接到電話受阻。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    才酸AZ疫苗卻爆5月插隊施打 張顯耀臉書被灌爆
    2021/06/26 09:42

    才酸AZ疫苗卻爆5月插隊施打 張顯耀臉書被灌爆
    立陶宛外長宣布贈台2萬劑疫苗 江啟臣在推特留下這句話
    2021/06/22 21:49

    立陶宛外長宣布贈台2萬劑疫苗 江啟臣在推特留下這句話

    Gogoro 霸氣出擊 購車先免費騎三個月

    國民黨團：從未要求政府買中國疫苗 民進黨勿扣紅帽
    2021/06/22 14:26

    國民黨團：從未要求政府買中國疫苗 民進黨勿扣紅帽
    疫苗「乞丐說」正在藍營蔓延 她拿美日分析報導狠打臉
    2021/06/21 18:10

    疫苗「乞丐說」正在藍營蔓延 她拿美日分析報導狠打臉

    兼顧領息雙收益策略
    都是為台灣好 江啟臣：國民黨防疫建議才是民意走向
    2021/06/20 21:03

    都是為台灣好 江啟臣：國民黨防疫建議才是民意走向
    政治今日熱門
    「移工便當」登國際媒體 曾玟學籲縣府落實督導
    2021/06/26 12:42

    「移工便當」登國際媒體 曾玟學籲縣府落實督導

    才酸AZ疫苗卻爆5月插隊施打 張顯耀臉書被灌爆
    2021/06/26 09:42

    才酸AZ疫苗卻爆5月插隊施打 張顯耀臉書被灌爆

    曾起草防暴三法 前監委高鳳仙過世享壽66歲
    2021/06/26 07:40

    曾起草防暴三法 前監委高鳳仙過世享壽66歲

    傳百名台灣人出席中共百年黨慶 陸委會：不得參加傷害主權活動
    2021/06/26 08:46

    傳百名台灣人出席中共百年黨慶 陸委會：不得參加傷害主權活動

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播