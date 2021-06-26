擬捐250萬劑BNT疫苗受阻？ 藍營上下不願正面回應

國民黨方面今日有人放話，該黨很早有意籌措20億元，擬捐贈約250萬劑BNT疫苗，但遭前行政院高官勸退，面對媒體查證，國民黨官方卻不願正面回應。（資料照）

2021/06/26 18:19

〔記者施曉光／台北報導〕除了藍營地方政府爭取專案採購BNT疫苗，國民黨方面今日有人放話，該黨很早有意籌措20億元，擬捐贈約250萬劑BNT疫苗，最後找到立場親藍的工商協進會出面，原本21日打算向衛福部遞件，遭前行政院高官勸退，但面對媒體查證，國民黨官方卻不願正面回應。

國民黨主席江啟臣上午在嘉義受訪被問及此事時，僅以模糊的方式回應稱，政府無能還要阻止百姓自救，「現在我們連自力救濟的機會都沒有」﹔國民黨發言人洪于茜則說，不清楚相關細節，無法進一步回應。

請繼續往下閱讀...

洪于茜僅表示，國民黨一直主張政府要開大門納善意，讓更多有國際認證的疫苗進到台灣，讓更多國人施打疫苗，所以也會從旁協助相關團體，她並呼籲蔡政府不要再阻擋，授權讓民間或地方政府可以順利採購疫苗，幫助國人渡過疫情。

此外，國民黨下午發出新聞稿呼籲蔡政府，當前仍有約4分之3的台灣人民打不到疫苗，人民對疫苗的需求與渴望透過不同的管道不斷地表達出來，除了利用既有採購平台儘速加購疫苗外，政府也應該積極協助有意採購、捐贈疫苗的民間、慈善、企業等團體，助其排除障礙，儘快取得疫苗，讓台灣人民能儘快遠離疫情的肆虐。

國民黨表示，國內疫情無法解封，癥結在於疫苗不足，慈濟基金會有意協助採購疫苗並捐贈，展現出宗教團體苦民所苦的慈悲心態，以及台灣民間對於疫苗的高度渴望，該黨希望蔡英文總統表達積極協助，不要只是口惠而實不至，淪於公關式應付說辭，在行政流程上又處處限制。

今有「黨務人士」對媒體指稱，在這項疫苗採購計畫中，國民黨扮演從旁協助角色，與對岸溝通並獲同意幫忙，還有國民黨立委出面聯繫衛福部，原本21日下午安排工商協進會向衛福部遞件，事前卻接到電話受阻。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法