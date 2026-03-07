獨家》8斷層、180度地熱水！ 國6延伸花蓮地質報告出爐 高公局：光調查就極困難

國道6號延伸花蓮初步路徑。（擷取自國道6號東延至花蓮路廊踏勘及地質調查）

以國民黨立委傅崐萁為首，多年來拿「國道6號延伸到花蓮」當政見，要交通部打穿中央山脈，把國道6號延伸到花蓮。交通部高速公路局第一份地質報告出爐，顯示不到100公里的路廊得蓋18座座隧道，途中得面對8處斷層、攝氏120度到180度的高溫地熱水。

交通部在2023年7月開始做國道6號路廊踏勘及地質調查研究，由中興工程顧問公司開始做「廣域地球物理調查與分析報告」，蒐集相關地球物理資料與技術分析、初步完成大地電磁探查點成果等。

根據國道6號延伸到花蓮初步路廊，全長約88.9公里，共18座隧道、總長約49.37公里。其中5號隧道長度為17.5公里，比國道5號的12.9公里雪山隧道更長，且鄰近廬山地熱區，是地溫特性探查的主要目標。

路廊沿途地層和岩層種類高達18種，且要經過8個斷層帶，其中最麻煩的是地熱與溫泉，最長的5號隧道西側是廬山地區，有雲海溫泉、精英溫泉、廬山溫泉、太魯灣溫泉與春陽溫泉等溫泉露頭，雲海溫泉離路廊最近，約距4百公尺。

國道5號雪山隧道行經複雜的斷層與破碎帶，地下水壓高，施工期間即遭遇嚴重湧水；而根據這項地質調查報告，國道6號延伸花蓮如果真的要施工，面臨的將是高溫地熱水。

根據初步調查範圍，途中疑似有裂隙型地熱構造，若依廬山地區既有溫泉井資訊推估，熱水溫度可能介於攝氏120度到180度。且麻煩的是，由於地質調查很困難，很難確認最長的5號隧道途經的「低電阻異常帶」是否是地熱構造。地熱水在極高壓下被加熱，大多高於攝氏100度的沸點。

高速公路局副局長陳宏仁表示，這項初步的地質調查報告已經送交立法院交通委員會，他也坦言，以國道6號延伸花蓮這項工程，「光是要調查這項工程有多困難，就已經非常困難了」；但他強調，這份地質調查報告僅是初步了解路廊地質，並非可行性研究或工程研究案。

陳宏仁表示，姑且不論地質探勘和隧道建設的難度，依目前初步路廊規劃，部分路段海拔達1、2千公尺，就算真的建成功，這些路段還得面臨濃霧、路面結冰問題，不只有安全疑慮，每年道路養護費用也會是天價。

國道6號若要延伸到花蓮，得穿約中央山脈能高越嶺。（記者吳亮儀攝）

國道6號延伸花蓮初步路徑，途中要穿越許多斷層帶、破碎帶和不同地質岩層。（擷取自國道6 號東延至花蓮路廊踏勘及地質調查

國道6號延伸花蓮初步路徑，途中要穿越許多斷層帶、破碎帶和不同地質岩層，最麻煩的是會經過許多地熱水。（擷取自國道6 號東延至花蓮路廊踏勘及地質調查）

國道6號目前終點在南投埔里。圖為國道6號南投國姓鄉段知名地景「橋聳雲天」。（記者吳亮儀攝）

