又有冷氣團來襲！今迎風面有雨 中南部日夜溫差大

中央氣象署表示，今天白天北部及東北部氣溫稍回升；中南部日夜溫差較大。（資料照）

中央氣象署表示，今天（8日）清晨東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，白天起東北季風減弱，北部及東北部氣溫稍回升，中南部日夜溫差較大。

氣象署預測，西半部及東北部低溫約14至16度，花、東約17、18度，因輻射冷卻影響，清晨金門局部地區有10度以下氣溫發生的機率；至於高溫在北部、東北部及東部約19至23度，東南部及中部約25至26度，南部約29度。

請繼續往下閱讀...

此外，氣象署今天清晨6時28分發布低溫特報稱，輻射冷卻影響，今天清晨至上午新竹及金門局部地區有10度以下氣溫發生的機率，為「黃色燈號」（寒冷）。

天氣方面，迎風面基隆北海岸、東半部地區及恆春半島雲量較多並有局部短暫雨，大台北地區也有零星短暫雨，其他地區則為多雲到晴的天氣。離島天氣方面，澎湖晴時多雲，17至20度；金門晴時多雲，10至18度；馬祖多雲時陰，10至13度。

空氣品質方面，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

氣象署預報，明天（9日）大陸冷氣團南下，北部及東北部天氣轉冷，其他地區早晚亦冷；桃園以北、東半部地區、恆春半島有局部短暫雨，新竹以南山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，基隆北海岸、東北部及東部地區有局部較大雨勢發生的機率。

週二（10日）大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；華南雲系東移，北部、東半部地區、恆春半島及中南部山區有局部短暫雨，中部地區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。

週三（11日）大陸冷氣團減弱，北部及東北部氣溫稍回升，早晚天氣仍較涼；基隆北海岸、東半部地區、恆春半島有局部短暫雨，其他山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

週四（12日）另一大陸冷氣團南下，北部及東北部天氣轉冷，週五（13日）大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大台北山區有零星短暫雨。

週六（14日）大陸冷氣團逐漸減弱，北部及東北部清晨仍偏冷，白天氣溫回升；各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 14 - 19 15 - 27 17 - 28 16 - 22

今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法