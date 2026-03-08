為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    又有冷氣團來襲！今迎風面有雨 中南部日夜溫差大

    2026/03/08 07:16 即時新聞／綜合報導
    中央氣象署表示，今天白天北部及東北部氣溫稍回升；中南部日夜溫差較大。（資料照）

    中央氣象署表示，今天白天北部及東北部氣溫稍回升；中南部日夜溫差較大。（資料照）

    中央氣象署表示，今天（8日）清晨東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，白天起東北季風減弱，北部及東北部氣溫稍回升，中南部日夜溫差較大。

    氣象署預測，西半部及東北部低溫約14至16度，花、東約17、18度，因輻射冷卻影響，清晨金門局部地區有10度以下氣溫發生的機率；至於高溫在北部、東北部及東部約19至23度，東南部及中部約25至26度，南部約29度。

    此外，氣象署今天清晨6時28分發布低溫特報稱，輻射冷卻影響，今天清晨至上午新竹及金門局部地區有10度以下氣溫發生的機率，為「黃色燈號」（寒冷）。

    天氣方面，迎風面基隆北海岸、東半部地區及恆春半島雲量較多並有局部短暫雨，大台北地區也有零星短暫雨，其他地區則為多雲到晴的天氣。離島天氣方面，澎湖晴時多雲，17至20度；金門晴時多雲，10至18度；馬祖多雲時陰，10至13度。

    空氣品質方面，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

    氣象署預報，明天（9日）大陸冷氣團南下，北部及東北部天氣轉冷，其他地區早晚亦冷；桃園以北、東半部地區、恆春半島有局部短暫雨，新竹以南山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，基隆北海岸、東北部及東部地區有局部較大雨勢發生的機率。

    週二（10日）大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；華南雲系東移，北部、東半部地區、恆春半島及中南部山區有局部短暫雨，中部地區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。

    週三（11日）大陸冷氣團減弱，北部及東北部氣溫稍回升，早晚天氣仍較涼；基隆北海岸、東半部地區、恆春半島有局部短暫雨，其他山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

    週四（12日）另一大陸冷氣團南下，北部及東北部天氣轉冷，週五（13日）大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大台北山區有零星短暫雨。

    週六（14日）大陸冷氣團逐漸減弱，北部及東北部清晨仍偏冷，白天氣溫回升；各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

    國際都市氣象：

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    14 - 19 15 - 27 17 - 28 16 - 22

    今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播