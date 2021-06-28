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    比較振興跟環南 台灣基進：一個天龍兩樣情

    張博洋比較振興打疫苗與環南市場接種站現況，感慨一個天龍兩樣情。（記者王榮祥翻攝）

    張博洋比較振興打疫苗與環南市場接種站現況，感慨一個天龍兩樣情。（記者王榮祥翻攝）

    2021/06/28 12:43

    〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨前立委丁守中坦承在北市振興醫院接種武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）AZ疫苗，後傳出同批有百人施打？今天上午環南市場則是基層民眾擠在一起等接種，台灣基進新聞部主任張博洋慨歎，一個天龍兩樣情，同島真有一命？！

    張博洋今指出，誇張程度不比好心肝的振興醫院，在連戰夫婦、丁守中等人打完疫苗的負面新聞傳出後，現在又傳出，同期施打名單多達百人？也就是說，現在掌握在柯文哲手上名單，除一直拖著不公布的好心肝名冊，又多一份「調查中」的振興特權名單！

    張博洋分析，眾所皆知，柯文哲是無話不說的政治大嘴巴，只要對自己有利的，無話不說、無話不放、無人不賣，不然高嘉瑜就不會被賣掉。

    但問題來了，從好心肝到振興醫院，柯文哲一路以個資法為由，睜一隻眼閉一隻眼、緊閉雙唇，大砲個性異常收斂，當柯文哲異常的時候，就表示此事反常。

    張博洋舉例，柯文哲到現在也「只處理」被爆料的單一個案，比方說開罰振興醫院違規替連戰夫婦打疫苗、啟動調查丁守中，但後續就沒有消息了。

    而柯市府處理禾馨診所的效率跟魄力， 在好心肝跟振興兩案完全看不到，如果照北市府宣稱，疫苗都有造冊施打，那怎麼禾馨資料比對這麼快，其他兩案可拖這麼久？是根本沒造冊？ 還是另有原因？兩份名單壓手上，是不敢公開？還是不敢得罪？

    張博洋表示，今天早上，環南市場攤商開始施打AZ疫苗，但因動線混亂，眾人擠在一起難以維持社交距離，現場怨聲載道。

    他說，出外人賺辛苦錢，無端被疫情波及，連接種疫苗都這麼辛苦排隊、被迫群聚；反觀北市另一頭，好心肝、振聲，權貴ＶＩＰ們有人接應、有冷氣吹、打完還有人幫忙掩護與保密。

    過去北市常被笑是天龍國，也有很多台北人不喜歡這個名稱，但沒辦法只能自嘲，結果，現在我們知道，天龍人也有分等級。

    而公開透明喊得震天價響，卻遲遲不願公布名單的北市府，給人民的感覺就是跟權貴走比較近。

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