前藍委張顯耀爆特權打AZ 民進黨酸國民黨「身體比嘴巴誠實」

民進黨發言人劉康彥。（資料照）

2021/06/26 14:09

〔記者簡惠茹／台北報導〕國民黨前立委張顯耀昨天於臉書發表「台灣不要撿日本國人不要的AZ」的言論，卻被爆料他早在5月底就已經施打AZ疫苗，民進黨發言人劉康彥今天對此表示，國民黨「臉書罵疫苗，醫院打疫苗」，一方面唱衰抹黑AZ疫苗，一方面又特權偷打，這種「口嫌體正直」的行為，只會讓人感到國民黨雙重標準。

媒體今天詢問民進黨對於張顯耀早已在5月底施打疫苗，卻又發表「台灣不要撿日本國人不要的AZ」的看法。劉康彥表示，國民黨「臉書罵疫苗，醫院打疫苗」如此行為，一方面唱衰、造謠抹黑AZ疫苗，一方面又要特權偷打疫苗，身體比嘴巴誠實的行為，實在令人感到錯亂及諷刺，難怪網友諷刺國民黨「罵AZ是工作，打AZ是生活」，這完全就是國民黨目前的真實寫照。

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劉康彥表示，面對疫情關鍵時刻，國民黨身為最大在野黨，不但不積極鼓勵全民施打，反而不斷唱衰各種疫苗功效，造成疫苗施打率無法提升，令人遺憾與費解。

劉康彥指出，但更讓全民錯愕的是國民黨一邊唱衰AZ疫苗，另外一邊卻是屢屢傳出特權插隊施打疫苗，除了張顯耀，前立委黃昭順、丁守中、連戰夫婦、張榮味等人都被媒體踢爆特權施打疫苗。

劉康彥表示，在此呼籲國民黨既然這麼想打疫苗，就不要說一套做一套，甚至不惜用「乞丐疫苗」來貶低台灣，破壞國際外交，這種「口嫌體正直」的行為，只會讓人感到國民黨雙重標準，只為反對而反對，卻無視疫情的重要性。

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