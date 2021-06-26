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    高市立委、議員作詞獻唱「咱在厝」MV為台灣防疫加油

    立法委員趙天麟與高市議員林智鴻聯手10名議員，今共同在臉書發表「咱在厝」MV，用溫暖的音樂和歌聲，替第一線防疫醫護及工作人員加油，也獻給配合防疫「宅在家」的所有台灣人，期盼疫情能夠早日結束。（議員林智鴻提供）

    立法委員趙天麟與高市議員林智鴻聯手10名議員，今共同在臉書發表「咱在厝」MV，用溫暖的音樂和歌聲，替第一線防疫醫護及工作人員加油，也獻給配合防疫「宅在家」的所有台灣人，期盼疫情能夠早日結束。（議員林智鴻提供）

    2021/06/26 10:23

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，全國三級警戒防疫，立法委員趙天麟與高雄市議員林智鴻聯手10名議員，今共同在臉書發表「咱在厝」MV，用溫暖的音樂和歌聲，替第一線防疫醫護及工作人員加油，也獻給配合防疫「宅在家」的所有台灣人，期盼疫情能夠早日結束。

    「咱在厝」防疫歌曲由高市議員林智鴻、立法委員趙天麟共同作詞，書寫防疫宅在家身為父母的心情，並邀集高雄市議員鄭光峰、江瑞鴻、黃文益、李喬如、李雅慧、黃秋媖、鄭孟洳、林智鴻、張漢忠、陳致中、黃文志、韓賜村、陳明澤等議員聯合獻唱，以台語歌詞，搭配溫馨的旋律，相當感動人心。

    林智鴻表示，在疫情變化嚴重的這段日子，包括家庭親子、企業產業、店家營運、學校補習班、各個團體單位、攤商市集等都受到衝擊影響，市民憂心工作、擔心學習、煩惱三餐生計，這都是不得已的過程。「咱在厝」防疫歌曲，希望在防疫的關鍵期間，為第一線人員與國人加油打氣，盼大家彼此體諒，持續謹慎自守、落實防疫工作，才能盡早度過疫情難關，就像歌詞「咱的台灣，咱盼望好」。

    林智鴻指出，當台灣遇到了疫情困難，蔡英文總統所率領的執政團隊及外交團隊，與美國、日本積極協調下，獲得美國、日本的大力支援，疫苗資源陸續送抵台灣，就像希望的曙光降落在地面；因為有防疫第一線團隊的日夜努力，台灣人民的全力團結配合，加上國際友人的相助，台灣一定可以戰勝共同的敵人病毒。

    發起號召的林智鴻感謝一起參與演唱的議員，他表示，平常每個人在議會忙碌、犀利問政，因為疫情議事暫停，這一次聯合獻唱，大家幾乎都是第一次進錄音室，雖然不是歌唱專業，但大家感謝防疫團隊以及期待台灣更好的心境都一致，所以願意鼓起勇氣唱出自信的歌聲。

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    立法委員趙天麟與高市議員林智鴻聯手10名議員，今共同在臉書發表「咱在厝」MV，用溫暖的音樂和歌聲，替第一線防疫醫護及工作人員加油，也獻給配合防疫「宅在家」的所有台灣人，期盼疫情能夠早日結束。（議員林智鴻提供）

    立法委員趙天麟與高市議員林智鴻聯手10名議員，今共同在臉書發表「咱在厝」MV，用溫暖的音樂和歌聲，替第一線防疫醫護及工作人員加油，也獻給配合防疫「宅在家」的所有台灣人，期盼疫情能夠早日結束。（議員林智鴻提供）

    立法委員趙天麟與高市議員林智鴻聯手10名議員，今共同在臉書發表「咱在厝」MV，用溫暖的音樂和歌聲，替第一線防疫醫護及工作人員加油，也獻給配合防疫「宅在家」的所有台灣人，期盼疫情能夠早日結束。（議員林智鴻提供）

    立法委員趙天麟與高市議員林智鴻聯手10名議員，今共同在臉書發表「咱在厝」MV，用溫暖的音樂和歌聲，替第一線防疫醫護及工作人員加油，也獻給配合防疫「宅在家」的所有台灣人，期盼疫情能夠早日結束。（議員林智鴻提供）

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