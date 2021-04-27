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    議員質疑公益足球賽招標圖利廠商 桃捷︰符合採購法

    桃捷公司公益足球賽採「限制性招標」，議員舒翠玲（左）質疑圖利特定廠商。（記者鄭淑婷翻攝）

    桃捷公司公益足球賽採「限制性招標」，議員舒翠玲（左）質疑圖利特定廠商。（記者鄭淑婷翻攝）

    2021/04/27 20:17

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園大眾捷運公司連3年舉辦「桃捷盃5人制足球賽」，活動需要的專業性及難度門檻不高，卻採用限制性招標並由同一廠商得標，市議員舒翠玲質疑圖利特定廠商；桃捷公司回應，一切符合政府採購法規範。

    舒翠玲表示，桃捷盃5人制足球賽於2018年開始舉辦，第1年決標金額125萬元，2019年199萬餘元、2020年249萬餘元，3年來都採用限制性招標，代表希望來投標的廠商具有一定的專業度及舉辦相關賽事經驗，而3年來都只有1家廠商投標且都是同一家，根據她所了解，這家公司在2018年5月才成立，成立不過2、3個月就來投標，此案又採限制性招標，不禁讓人有所聯想。

    舒翠玲表示，舉辦類似賽事所需要的設備非「高門檻」，符合資格的廠商應如過江之鯽，不解何以採取限制性招標，唯一投標的廠商所提出的賽事經驗，經她詢問體育局、教育局，諸多賽事知名度並不高，唯一較知名賽事，該廠商也只是負責搭棚子而已。

    舒翠玲質疑採購案十分詭異，類似活動經費也不用到百萬，桃捷公司卻花了別人3倍的價格，尤其現在一直在虧損，要求市府好好查一查有無貪污舞弊、官商勾結，別當議員都在睡覺、市民都瞎了。

    市議員黃婉如也質疑桃捷公司舉辦足球賽的合理性，名為公益但3年來均由同家廠商得標，還連年增加預算，是否有圖利特定廠商之嫌。

    桃捷公司回應，足球賽須具備專業知識及承辦經驗，因此依「政府採購法採」採限制性招標辦理，一切符合規範及程序，而桃捷公司為在地企業，善盡責任投入公益活動，賽事亦無收取任何費用，提供沿線國中小學爭取榮耀的舞台。

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