江啟臣「破浪啟程」簽書分享會 神秘嘉賓是她

立委江啟臣在豐原舉辦「破浪啟程」簽書分享會，國民黨副秘書長顏寬恒等皆出席與會。（記者歐素美攝）

2021/04/25 17:37

〔記者歐素美／台中報導〕國民黨主席江啟臣今天在台中市豐原區舉辦新書「破浪啟程」簽書分享會，特別請來神秘來賓－台中市長盧秀燕，她表示，這本書是江啟臣從政心路歷程，內容非常可看，並希望國民黨有一天重新執政，江啟臣能比照封面穿海龍蛙人短褲跟大家見面；江啟臣笑稱，重點是重新執政，穿短褲不是問題。

盧秀燕表示，她跟江啟臣「情同姐弟」，感情深厚，簽書會一定要親自來站台，這本書是江啟臣從學者從政的心路歷程，及從政之後擔任新聞局長、立委及國民黨主席的過程，一路走來非常辛苦，但始終不畏挑戰，再怎樣的難關和挫折都勇於承擔，這就是江啟臣的精神。

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盧秀燕說，在這本書中提到江啟臣的未來展望、信念和使命，所以她會大力支持，同時也為這本書感動，內容很值得看，還有人說這本書最棒的還有封面照片（江啟臣當兵時擔任「海龍蛙兵」打赤膊、穿短褲），她以一名讀者身分「請求」，如果國民黨有一天重新執政，江啟臣就以「這種身材和打扮」和大家再見；江啟臣事後表示，重點是國民黨重新執政，「穿短褲」不是問題。

江啟臣的新書內容，描述他上小學前是聽不懂國語的農家小孩，「愛哭仔」，原本不黯水性的旱鴨子，卻變身「海龍蛙兵」，2020年大選慘敗後勇於承擔與挑戰的「最年輕黨主席」，並於2021年榮獲美國「時代」雜誌評選為全球百大「未來領導人」等心路歷程。

今天的簽書分享會，國民黨副秘書長顏寬恒、前總統府資政廖了以、現任市議員李榮鴻、林碧秀、陳本添及張瀞分等皆出席，還有許多民眾拿新書請江啟臣簽名。

立委江啟臣在豐原舉辦「破浪啟程」簽書分享會，台中市長盧秀燕擔任神秘嘉賓，並拱江啟覽在國民黨重新執政時要穿蛙人短褲現身。（記者歐素美攝）

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