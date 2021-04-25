陳時中是連任勁敵？ 侯友宜：誰挑戰都虛心接受

新北市長侯友宜今天出席新北電競王健康特攻隊決賽活動，主持人為外甥納豆（右一）。（記者陳心瑜攝）

2021/04/25 16:17

〔記者陳心瑜／新北報導〕網路輿情分析，針對2022新北市長選戰，新北市長侯友宜在全國主要政治人物聲望，以滿意度74%奪冠，網路聲量則是僅次於衛生福利部長陳時中，侯友宜今天出席新北電競王健康特攻隊決賽活動回應，把市政做好最重要，民調和聲量則是用於檢視市政那些做得對、那些做得不對，作為改進參考。

根據「QuickseeK快析輿情資料庫」分析未來新北市長的可能人選，包括陳時中、現任市長侯友宜、民進黨立委蘇巧慧、立委羅致政、立委吳秉叡、新北市議員何博文等人，被問及陳時中是否為最大勁敵？侯友宜說，他還是他自己，認為做事情的態度最重要。

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侯友宜說，無論誰來做挑戰，都要虛心接受，而現在應該盡的責任就是認真、努力、踏實做事。

侯友宜說，民調、聲量的高低，都一樣是用來虛心檢討，鞭策自己往前走最大的力量，民調就像是給市政團隊的鼓勵、批評，督促市政做好，這才是重點，至於聲量高低，都用同樣態度來面對，也能透過聲量去檢視哪些做得對、哪些做得不對，如果有不對的地方、負面的，就虛心去學習、改進，相信推動市政會更順利。

由於今天活動由侯友宜外甥「納豆」主持，侯被問及最近好像常跟納豆同台？侯友宜說，因為納豆主持這個活動已經3年，也常義務幫忙，包括他在市府網路節目「侯Sir返校日」透過表演，感謝他讓學生有學習的機會，鼓勵學生做好自己、適性教育，找到自己的人生方向。

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