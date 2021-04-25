海內外台灣國是會議今登場 蔡英文：國土主權寸步不讓

台灣國家聯盟總召吳樹民表示，台灣人是以前是很有自信的民族，但被國民黨統治後卻變成最沒自信的民族，相信經過這一次防疫，能夠重建台灣人的自信。（記者陳鈺馥攝）

2021/04/25 10:23

〔記者陳鈺馥／台北報導〕2021「海內外台灣國是會議Ｘ台灣國家正常化、亞太和平永續化」今日於張榮發基金會國際會議中心舉行，蔡英文總統以書面致詞方式由大會代為宣讀。蔡總統指出，這幾年來，政府一貫的立場「國土主權、寸步不讓；民主自由、堅守不退」，將持續善盡區域成員的責任，跟各國共同捍衛民主自由，維護印太區域的穩定和平。

蔡總統以書面方式提及，今天與會的海內外台灣人，都是長年關心台灣，為台灣打拚的夥伴。在我們推動台灣進步發展的路上，時空從未阻隔海內外台灣人的連結，大家的心都在一起，朝共同的目標邁進。

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蔡總統指出，我回想2016年上任以來，每次跟「台灣國家聯盟」或「世界台灣人」的朋友見面，都深刻感受到，大家對理想的堅持與熱情。台灣國家聯盟有三大使命，「監督政府、維護主權、發展台灣」，這是不分哪一黨執政，大家都是盡力盡力，全力以赴。

蔡總統強調，台灣要發展，就要改革。要向大家報告，這些年來，包括對不當黨產、年金制度、司法制度、轉型正義，我們都陸續落實改革，現在身為執政黨的民進黨，也已經成立憲政改革小組，將諮詢各界意見，提出憲改的版本。

在維護台灣的主權上，「台灣國家聯盟」或「世界台灣人大會」曾經在日本成田市發表「成田宣言」，其中主張維持台灣民主自由的現狀，以及維持台灣海峽和平安定的現狀。這幾年來，政府一貫的立場，也是「國土主權、寸步不讓；民主自由、堅守不退」。

蔡總統提及，這次大會的主題是「台灣國家正常化，亞太和平永續化」。我知道，大家很關心台灣的外交地位和國家安全，經過我們這幾年的努力，加上亮眼的防疫表現，台灣的國際能見度不斷提升，實力、國力都受到國際社會的肯定。

蔡總統指出，我們也跟美國、日本等理念相近國家，持續加深合作關係。就在這幾個月，「台灣關係法」立法屆滿42週年，美國拜登總統派團訪問台灣，就是台美友好合作的表現。從近來的美日聯合聲明，強調台海和平穩定的重要性，也凸顯台灣在印太區域的角色。我們將持續善盡區域成員的責任，跟各國共同捍衛民主自由，維護印太區域的穩定和平。

她提及，不論是台灣國際空間的拓展，或民主的深化，都有各位先進好朋友的付出，要向大家表達最深的感謝和敬意。台灣能有今日的民主發展，是眾人同心一步步的累積，今天也因為共同的民主自由價值，大家一起來為台灣提供寶貴建言。再次感謝各位所做的一切，也期待我們繼續攜手前進，為台灣打造更美好的未來。

另外，台灣國家聯盟總召集人吳樹民致詞表示，台灣國是會議去年因疫情關係無法舉行，要感謝政府防疫表現亮眼，讓全世界看見台灣。台灣人是以前是很有自信的民族，但被國民黨統治後卻變成最沒自信的民族，相信經過這一次防疫，能夠重建台灣人的自信。

吳樹民指出，希望台灣人繼續打拚，讓台灣能成為正常化國家，今年會議主題是制憲及亞太和平，政府現在已成立憲改小組，希望能有自己憲法的國家，變成一個正常的國家。

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