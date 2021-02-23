陳明通接國安局「強勢霸氣」 范世平︰小英開始整頓情治系統

因應國際情勢等發展，總統蔡英文出手調整國安團隊人事。（資料照）

2021/02/23 17:21

〔即時新聞／綜合報導〕因應國際情勢等發展，總統蔡英文出手調整國安團隊人事，其中國安局長由陸委會主委陳明通轉任。對此，台師大政研所教授范世平認為，國安局長「這個位子不是每個人敢坐」，讚陳「較為強勢與霸氣，相信能壓住陣腳」，他也分析，此舉顯示蔡總統「終於開始整頓情治系統」。

范世平以「小英終於開始整頓情治系統」為題在臉書表示，長期以來外交、軍方與情治一直是「藍到出汁」的單位，前總統陳水扁執政8年，這3個單位都無法掌控，尤其「最近國防部軍情局五處前少將處長岳志忠、上校張超然被中國吸收，顯示情治單位已被滲透」。

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范世平說，蔡英文在第一任總統任期時，基本上可以掌握外交與軍方，2個單位也「能充分配合他（她）的大政方針」，但「唯獨情治單位還是針插不透，所以我一直呼籲他（她）在第二任期要整頓情治」；「在2019年7月發生的蔡英文出訪時隨扈私煙案，就是國安單位在總統大選前讓他（她）跌了一大跤」。

范世平指出，陳明通成為繼許惠祐後的第二任文人國安局長，「但這個位子不是每個人敢坐，因為『山上』的山頭林立，所以軍人才穩得住」，而陳明通較為強勢與霸氣，相信能壓住陣腳，也可進行較大的改革，「帶來有異於軍人的新思維」。

范世平認為，國安單位長期的保守心態與傳統思維，造成在情報研析上無法突破；面對新型態的美中台三邊關係，陳明通理解充分，能讓研判更精準。「國安局編制1500人，下轄10個處，有槍、有特勤、有科技，還有海外特派人員，所以阿通有更多發揮的空間，只是他不能再隨心所欲的公開講話了」。

總統府19日宣布新的國安人事，陸委會主委陳明通轉任國安局長，前法務部長邱太三接任陸委會主委，國安局長邱國正出任國防部長，現任國防部長嚴德發則轉任國安會諮詢委員。

被視為民進黨「中國通」的陸委會主委陳明通接掌國安局，是繼許惠祐之後第二位「文人」國安局長，這也顯示在新的國際與兩岸情勢下，國安情報工作將更重視研判中共政治意圖。

范世平臉書全文

總統府19日宣布新的國安人事，對此蔡總統表示，這是「國安團隊再部署，三個鐵三角就位！」（圖取自蔡英文臉書；本報合成）

陸委會前主委陳明通（見圖）今（23）日起走馬上任主掌國安局。（資料照）

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