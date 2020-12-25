馬公市長槓澎湖縣長 又要馬兒好、又要馬兒不吃草

馬公市長葉竹林捐出慈善義賣所得10萬元，作為惠民醫院重建基金。（記者劉禹慶攝）

2020/12/25 20:17

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今日馬公市公所舉辦歲末年終聯誼活動，由馬公市長葉竹林進行施政簡報，針對蚵殼處理、重光里活動中心揭牌爭議，葉砲打同屬藍營的澎湖縣長賴峰偉。

馬公市公所在活動中，致贈二手市集拍賣所得10萬元予惠民醫院重建經費，由韓國乾修士代表接受。市公所指出，雖然捐贈的金額不算高，但是有馬公市鄉親們滿滿的愛心，期望藉此拋磚引玉，為惠民醫院重建盡一份心力。

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市長葉竹林表示，他執掌市公所至今6年時間，不管是環保政策、清運ｅ點通APP的上線使用、幼兒教育政策、菜市場的環境改善、太陽光電為市庫開源節流、路燈修繕的效率提升、樂齡中心、環保多元葬法，到近2年推出的虎井桶盤追夕陽的金色雙島行程等等活動。

隨後葉竹林砲打縣政府，認為賴峰偉指責馬公市公所處理蚵殼廢棄物不力，葉反問又要馬兒好、又要馬兒不吃草，澎湖縣政府不給馬公市公所經費，今年又減半給市公所，只能盡力做多少算多少，並非市公所擺爛不管。另外賴峰偉宣稱重光里社區活動中心揭牌典禮，未受到馬公市公所邀請；葉竹林反問若市公所未邀請縣長，為何縣府會派民政處長盧春田列席？同時澎湖縣政府還刪除重光里社區活動中心綠美化經費。

葉竹林砲打澎湖縣長賴峰偉，埋下藍營分裂隱憂。（記者劉禹慶攝）

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