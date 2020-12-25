不讓萊豬進入台北市 議會國民黨團：準備好提釋憲案

台北市議會11月通過「台北市食品安全自治條例」修正案，增訂萊豬罰則，但與母法牴觸恐無效，國民黨團書記長陳重文說，已做好萬全準備，將提出釋憲案。（資料照。記者鄭名翔攝）

2020/12/25 17:11

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市議會11月通過「台北市食品安全自治條例」修正案，增訂萊豬罰則，但隨著立法院通過開放萊豬相關行政命令及法案，自治條例恐無效；對此，北市議會國民黨團書記長陳重文今天說，已做足準備提出釋憲案，待中央確定退回，將發出甲級動員並聯合泛藍議員，於二讀會上表決闖關，送出釋憲案，堅決不讓萊豬進入台北市。

國民黨團於11月4日以人數優勢，表決通過「台北市食品安全自治條例」修正案， 增列第17條之1處罰條款，凡販售含萊克多巴胺的豬肉開罰6至10萬，目前由台北市政府送行政院核備，台北市副市長黃珊珊今天說，已收到中央回文，稱暫不予核定自治條例增訂的罰則。

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陳重文說，黨團已進行各種可能的沙盤推演，若蔡政府選擇冷處理、不予回應，那議會也無可奈何，只能請市府持續催促，但若中央用「最笨做法」直接拒絕，黨團會提釋憲案並發起連署，經議會程序送入大會，可能遇到民進黨團杯葛或要求表決，將再發甲動並聯合友黨議員，以人數優勢決戰二讀會，將釋憲案送出。

陳重文強調，為了保障人民健康、不讓萊豬進入北市，國民黨已做足萬全準備，釋憲案的相關內涵及法規都已草擬完成，待中央正式回應後就會立即應戰，呼籲中央不要違反民意，把民進黨立委吳思瑤所稱「不要讓中國得利」作為理由，將政黨利益放在人民之前。

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