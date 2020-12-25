為萊豬再嗆中央 柯：無法理解民進黨政府腦袋在想什麼？

柯文哲批評一直無法理解民進黨政府腦袋在想什麼？而且拿以前講的話和現在講的話來看，到底在搞什麼鬼，實在看不懂。（記者張嘉明攝）

2020/12/25 12:20

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲今上午就職六周年記者會，有媒體問到立法院昨表決通過萊豬相關行政命令及法案，但中央相關配套還沒做好，柯文哲認為這就是就「源頭管理」、「明白標示」就能解決，他批評一直無法理解民進黨政府腦袋在想什麼？而且拿以前講的話和現在講的話來看，到底在搞什麼鬼，實在看不懂。

柯文哲表示，中央昨天才算是定案，坦白講僅剩7天，1月1日萊豬就要進口，市府要做很多準備，不過包括自治條例通過，中央也沒否決、贊成，這很奇怪，變成一個國家兩套法律，但台北市在之前就開始做準備，最起碼有應變措施，四大通路商有非萊豬專區，但要如何落實、檢驗，後續還要處理。

請繼續往下閱讀...

柯文哲坦言，這是很無奈的問題，常被人家講說我們「逆時中」，但從整個防疫過程就知道，嘴巴唸歸唸，還是會去配合，昨天才搞定行政命令，僅剩7天的時間，地方政府要怎麼處理，這並非好案例，但國家就是這樣讓人民不滿，作為地方政府，我們該做還是會做，這段時間四大通路非萊豬專區會先成立，至於後面很多配套措施，這幾天會加速努力，既然中央法令公布，市府應變措施在下週公布。

有媒體問到，針對萊豬，柯曾說不要逼他走上街頭更激烈反抗，柯文哲表示，這就是就是「源頭管理、明白標示」，其實很簡單就能解決的問題，甚至還親自去行政院講，萊豬只要在屠宰前三天不使用含萊劑飼料，濃度會降到相當低的程度，再加上專區明白標示、給單獨貨號，目前北市已有食材登錄系統，整個系統很容易可做出來。

柯文哲話鋒一轉說：「坦白講，我一直無法理解，讓人民有自由選擇權利，這不是一個民主國家該有的？」柯文哲強調，從頭到尾沒阻擋（指萊豬），事實上所有國家中，用萊克多巴胺的國家大約20幾個，不用的約150幾個，大部分還是不用，但他也不會認為一定要喊毒豬什麼的，只是要讓人民有自由選擇權利就好。

柯文哲更酸，一直無法理解民進黨政府腦袋在想什麼？而且拿以前講的話和現在講的話來看，到底在搞什麼鬼，實在看不懂。

有媒體問到如果《台北市食品安全自治條例》被中央退回、公告無效，北市會打算申請釋憲嗎？柯文哲指出，該條例是議會通過的法令，這是地方自治法，提出釋憲是北市議會權責，北市府立場不反對，這是議會權責。

針對部分縣市提出自治條例與中央不同調，蘇貞昌今早表示，行政院將行使主管機關權責，了解相關情形會做規範宣示，柯文哲僅說他不是律師而是醫師，還是律師回答；旁邊的黃珊珊表示，現在有個有效行政命令，但也有同樣有效的地方法規，地方法規沒失效以前 ，北市府只能以地方法規行使，兩個還沒被宣布牴觸，她上次也在院會和蘇院長說，若不能統一規範，地方政府會很困擾。

黃珊珊指出，有收到中央公文說暫時還不予核定自治條例罰則，現在變成法律空窗期，唯一可以安慰的是，進口商現在暫時不進口，但中央到現在也沒有解決法律爭議，她認為應在1月1日前解決，否則全國各地都會天下大亂。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法