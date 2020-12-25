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    首頁　>　政治

    林淑芬、劉建國、江永昌 表決棄權 柯建銘：一定會處理

    立法院院會昨處理萊豬九項行政命令及相關議案，上午處理「學校衛生法修正草案」時，民進黨立委林淑芬於部分條文表決時棄權。（記者羅沛德攝）

    立法院院會昨處理萊豬九項行政命令及相關議案，上午處理「學校衛生法修正草案」時，民進黨立委林淑芬於部分條文表決時棄權。（記者羅沛德攝）

    2020/12/25 05:30

    〔記者黃欣柏、吳書緯／台北報導〕立法院院會昨表決萊豬進口相關法案及行政命令，在野黨提案均未能通過，但民進黨團內部也出現不同聲音，林淑芬、劉建國及江永昌三位立委均在表決關鍵條文或行政命令時，以棄權方式表達立場。對於「跑票」，民進黨團總召柯建銘表示「一定會處理」；黨團幹事長鄭運鵬也說，將移送中評會處置。

    院會昨表決攸關萊豬進口的「學校衛生法」、「食品安全衛生管理法」修法草案與九項相關行政命令，民進黨團一早就在黨團大會決議，預告會將跑票的立委移送中評會討論懲處，甚至可能影響未來提名資格，然而林淑芬、劉建國及江永昌三人仍在部分關鍵表決項目棄權未投，其中林淑芬更是在場唯一對關鍵提案「萊豬退出校園」放棄表決的民進黨立委。

    對於三位民進黨立委跑票，在野黨立委及場外抗議的群眾稱其是「民進黨的良心」。鄭運鵬則強調，將未遵守黨團決議者移送中評會，由中評會決定如何懲處。

    江永昌指出，食品在科學及有效管控下會是安全的，台灣也需要為了發展國際貿易走出去，執政黨這樣做沒有錯，但需要多點時間讓人民理解清楚；林淑芬說，對相關條文仍有疑慮，若因堅持理念而被黨處分，會坦然接受；劉建國則表示：「我一切泰然。」

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