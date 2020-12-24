立院通過萊豬案附帶決議 邊境檢驗率3年內不得低於10％

立法院院會24日處理萊豬九項行政命令及相關議案，朝野掀起表決大戰。（記者羅沛德攝）

2020/12/24 21:48

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院會今表決通過與萊豬進口相關的9項行政命令「准予備查」，歷經3小時表決，稍早129項附帶決議已全數處理完畢，表決時，大多數在野黨的提案均遭否決，僅少數民進黨團、時代力量黨團所提的附帶決議獲表決通過；其中包括，要求衛福部就輸入豬肉肉品及相關產品的邊境檢驗率，3年內不得低於10%。

審竣的9項行政命令包含：動物用藥殘留標準、進口牛肉檢疫及查驗作業程序、美國及加拿大牛肉及其產品進口規定、散裝食品標示規定（二項）、散裝食品標示相關規定廢止案、包裝食品之豬肉及豬可食部位原料之原產地標示規定、直接供應飲食場所供應食品之豬肉及豬可食部位原料之原產地標示規定、農防字第1011473960號公告。

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其中，針對「動物用藥殘留標準」部分，民進黨團提出以下附帶決議並通過，提案內容為：鑑於我國邊境查驗輸入肉品及相關產品的邊境檢驗率僅4%左右，為落實邊境管理與食安把關，因此要求衛福部就輸入豬肉肉品及相關產品的邊境檢驗率，3年內不得低於10%。

另一民進黨團提案也獲通過：為考量公私立教養院、安養機構、托老、特教機構以及長期照護中心等國人的食用品質與飲食安心，因此要求衛福部、教育部，明定公私立身心障礙福利機構、老人福利機構、特教機構以及住宿式長照機構等，優先採用優質國產豬、牛肉，並應注意肉品原產地之標示。

時力黨團針對此案通過附帶決議內容為，行政院農業委員會應會同有關部會，建立進口豬肉進入我國的溯源與流向通路追蹤系統，並定期公佈分析報告；相關措施之規劃與執行情況，應於1個月內向立院經濟委員會提出書面報告。

此外，針對「農防字第1011473960號公告」案，也通過由民進黨立委蘇治芬所提出的4項附帶決議，包括建議農委會制定一套符合我國國情的養豬場豬廁所設施，例如乾式養豬場；請農委會偕同台糖在共同推動「養豬3.0計畫中」，成立豬糞尿共同處理沼氣中心；避免養豬廢水造成污染等。

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