立法院審查通過9項行政命令 萊豬元旦確定可進口

立法院院會24日處理萊豬九項行政命令及相關議案，朝野掀起表決大戰，直球對決，以59比45票通過准予備查的提案，9項行政命令均順利通過。（記者羅沛德攝）

2020/12/24 17:54

〔記者陳昀／台北報導〕立法院會下午表決攸關進口萊豬、30月齡以上美牛的9項行政命令，在野黨團均修正動議要求不予備查、廢止行政命令，執政的民進黨團則提案要求准予備查。雖然民進黨立委江永昌、劉建國、林淑芬表決時均棄權，在野黨也集中投票，但民進黨團仍憑人數優勢險勝，9項行政命令均准予備查，確定明年1月1日開放進口。

9項萊豬進口相關行政命令，包含牛豬在國外使用萊克多巴胺不受限制、包裝食品之豬肉及豬可食部位原料之原產地標示規定、直接供應飲食場所供應食品之豬肉及豬可食部位原料之原產地標示規定、進口牛肉檢疫及查驗作業程序、100天以上美國及加拿大牛肉及其產品進口規定、散裝食品標示規定（2項）、散裝食品標示相關規定廢止案、動物用藥殘留標準。

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立法院時代力量黨團、民眾黨團、國民黨團都提案要求此案不予備查，提報立法院會表決後通知衛福部廢止行政命令，執政的民進黨團則提案擬請院會准予備查，雖然民進黨立委劉建國、江永昌、林淑芬都選擇棄權，在野黨團也集體投票，但民進黨團仍在人數優勢下，以59比45票通過准予備查的提案，9項行政命令均順利通過。

在表決最後一條時，表決器一度故障，國民黨立委大喊「壞掉了啊！壞掉了啊！電腦也抗議萊豬！」主持議事的立法院長游錫堃趕緊安撫說「等一下！等一下！大家辛苦了！電腦很辛苦！」30秒後故障解除，投票結果也和前幾次一致，民進黨立委劉建國、江永昌、林淑芬依然棄權。

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