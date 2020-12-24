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    立院萊豬表決大戰落幕！ 時力黨團：執政黨與過往承諾「背道而馳」

    立法院院會24日處理萊豬9項行政命令及相關議案，朝野掀起表決大戰。（記者羅沛德攝）

    立法院院會24日處理萊豬9項行政命令及相關議案，朝野掀起表決大戰。（記者羅沛德攝）

    2020/12/24 20:57

    〔記者吳書緯／台北報導〕立院萊豬表決大戰落幕，萊豬確定明年元旦起開放進口；立院時代力量黨團今晚表示，對執政黨忽視民眾健康疑慮、仍強行通過表決的結果感到遺憾；執政黨在「完全執政」的優勢下，更該將民眾所求置於最優先順位，但今日結果與執政黨一直以來的承諾，完全背道而馳。

    立法院院會今下午表決攸關進口萊豬、30月齡以上美牛的9項行政命令，雖部分民進黨立委棄權，但民進黨團仍憑人數優勢險勝，9項行政命令均准予備查，確定明年1月1日起開放進口。

    對此，時代力量黨團發出聲明表示，今日立法院院會先對民進黨政府開放萊豬及30月齡以上美牛進口的「學校衛生法」、「食品安全衛生管理法」進行表決，時力黨團所提法案與附帶決議均遭執政黨封殺，時力黨團已在先前表達遺憾，更對執政黨立委提出呼籲，希望在未解除民眾疑慮及缺乏完善配套措施前，不該讓9項行政命令貿然通過。

    然而，時力黨團指出，在民進黨甲級動員黨籍立委強行護航下，相關行政命令在本日院會最後仍然通過了准予備查的決定。

    時力黨團表示，對執政黨忽視民眾健康疑慮、仍強行通過表決的結果，再度感到遺憾，執政黨政府在「完全執政」的優勢下，更該將民眾所求置於最優先順位，但今天最後的結果與執政黨一直以來的承諾，完全背道而馳。

    時力黨團提到，自從政府宣布開放萊豬與30月齡以上美牛進口後，時力黨團以本於證據與數據說話的原則，透過一次次強力質詢，不讓官員逃避該肩負的責任，黨團率先提出的訴求，如針對高風險族群進行健康風險評估、無萊克多巴胺標示、邊境管制依法裁罰等，不僅引起社會重視，也獲得相關團體的支持，可惜這樣的聲音仍無法改變執政黨的決定。

    但是，時力黨團表示，作為在立法院只有3席的小黨，仍會持續秉持「人民優先」的立場，繼續透過預算的提案與審查、以及開放後的施政質詢與監督，來持續督促行政機關完善相關管理配套措施，為保障國人健康和食品安全而努力。

    時代力量黨團對萊豬美牛相關行政命令通過表達遺憾。（立法院時代力量黨團提供）

    時代力量黨團對萊豬美牛相關行政命令通過表達遺憾。（立法院時代力量黨團提供）

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