萊豬院會今決戰 立院明續戰53件法案

朝野糾纏數個月的萊豬相關修法今在院會決戰，各黨立委估計將一路奮戰至深夜。（記者羅沛德攝）

2020/12/24 19:34

〔記者彭琬馨／台北報導〕朝野糾纏數個月的萊豬相關修法今在院會決戰，各黨立委估計將一路奮戰至深夜。本會期因國民黨杯葛總質詢，耽擱相關法案審理時間，今日與下週二的院會仍緊鑼密鼓排定處理部分不須協商的法案，週三、四加開的院會則盼能處理時價登錄、平均地權條例等有共識的重大法案。

本會期九月中旬開議後，國民黨團即以反對政府開放萊豬為由，數度杯葛院會總質詢，造成院會多次空轉議事無法進行。行政院長蘇貞昌11月底、第13度赴立法院備詢，國民黨為力擋蘇揆上台總質詢，上演丟豬內臟、豬腸的戲碼，蘇揆在民進黨立委重重護衛下，在一片混亂中上台，朝野數度爆發推擠衝突，院會才順利展開，不過院會議程已嚴重耽擱，蘇揆也創下最晚進行施政報告的紀錄。

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儘管今日朝野立委為處理萊豬相關行政命令一路開會到深夜，但明日院會仍有多項需要處理的法案，根據程委會通過的議程，明日院會仍有約53件法案須處理。包含成年由20歲下修至18歲的「民法部分條文修正草案」、因應募兵制配套修定的「國軍退除役官兵輔導條例修正草案」等。

立法院民進黨團總召柯建銘則說，下週三四加開的院會盼能處理有共識的重大法案，包括時價登錄完整揭露、禁止紅單轉售的「平均地權條例」、「不動產經紀業管理條例」、「地政士法」等地政三法；打炒房的「所得基本稅額條例修正草案」；嚴打中國抽砂船的「土石採取法第36條修正草案」、「中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法第18條修正草案」等。

另一方面，由於本會期尚未有時間處理中央政府總預算，預計留待一月初臨時會後處理，此外，前瞻3.0、公平會人事、中選會人事案等，恐也要到臨時會才有時間處理。

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