立院萊豬大戰落幕 民眾黨團「肯定」跑票3綠委

民眾黨團總召賴香伶與副總召張其祿晚間在立法院議場外表達針對萊豬相關行政命令表決結果之看法。（民眾黨團提供）

2020/12/24 21:24

〔記者吳書緯／台北報導〕立法院院今處理「學校衛生法」、「食安法」部分條文及9項攸關萊豬、30月齡以上美牛進口的行政命令，在民進黨團人數優勢下，全數通過民進黨團提案；對此，立院民眾黨團總召賴香伶肯定民進黨立委林淑芬、劉建國與江永昌3位立委以「棄權」的方式展現民意，並盼未來有更多綠委以民意而不是服從黨意投票；副總召張其祿則痛批民進黨「輾壓民意」。

賴香伶批民進黨「輾壓民意」

賴香伶表示，民眾黨團5位委員都秉持黨團政策，對於源頭管理、標示萊劑、赴美查廠、另立貨號，以及法制作業等本黨主張，都做出一致決議，除了黨團版本外，也支持時代力量與國民黨的版本，另外對於民進黨就食管法、學校衛生法「維持原案」的提案，投下反對票，這是黨團在5位委員既有的限制下，做出的最大努力，然而對結果感到遺憾，也覺得很可惜。

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賴香伶指出，一直呼籲執政黨立委，能夠以民意為依歸，對黨意做一些抵制跟抵抗，在今天投票裡面，看到林淑芬、劉建國、江永昌，雖然表決時沒有支持在野黨的提案，但仍然以棄權的方式，將民意作為他按下表决器的決心，值得肯定，未來也期待會有更多委員願意站出來，用民意而不是黨意來投票。

張其祿批評，執政黨以人數優勢完全輾壓所有的在野黨，然而今天輾壓的不是在野黨，反而是碾壓了所有國民的意志，國人已經充分的表達對食安的疑慮，然而政府始終虛幻的用「國際地位」來表達進口萊豬的必要性，甚至威脅國人「不做會造成貿易障礙」，但今天吞下這些萊豬，真的都能換到嗎？

張其祿說，今天的院會表決，也出現很多亂象，很可悲、很諷刺，例如民進黨跟國民黨互相指責，誰開放萊劑，誰開放萊牛萊豬，兩黨完全是換了位置換了腦袋，也沒有做到把關。民眾黨作為小黨，既然開放已成定局，後續把關工作，還有沒有補正空間，還是會持續努力監督。

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