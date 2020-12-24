立院萊豬大戰落幕 民眾黨團「肯定」跑票3綠委
〔記者吳書緯／台北報導〕立法院院今處理「學校衛生法」、「食安法」部分條文及9項攸關萊豬、30月齡以上美牛進口的行政命令，在民進黨團人數優勢下，全數通過民進黨團提案；對此，立院民眾黨團總召賴香伶肯定民進黨立委林淑芬、劉建國與江永昌3位立委以「棄權」的方式展現民意，並盼未來有更多綠委以民意而不是服從黨意投票；副總召張其祿則痛批民進黨「輾壓民意」。
賴香伶批民進黨「輾壓民意」
賴香伶表示，民眾黨團5位委員都秉持黨團政策，對於源頭管理、標示萊劑、赴美查廠、另立貨號，以及法制作業等本黨主張，都做出一致決議，除了黨團版本外，也支持時代力量與國民黨的版本，另外對於民進黨就食管法、學校衛生法「維持原案」的提案，投下反對票，這是黨團在5位委員既有的限制下，做出的最大努力，然而對結果感到遺憾，也覺得很可惜。
請繼續往下閱讀...
賴香伶指出，一直呼籲執政黨立委，能夠以民意為依歸，對黨意做一些抵制跟抵抗，在今天投票裡面，看到林淑芬、劉建國、江永昌，雖然表決時沒有支持在野黨的提案，但仍然以棄權的方式，將民意作為他按下表决器的決心，值得肯定，未來也期待會有更多委員願意站出來，用民意而不是黨意來投票。
張其祿批評，執政黨以人數優勢完全輾壓所有的在野黨，然而今天輾壓的不是在野黨，反而是碾壓了所有國民的意志，國人已經充分的表達對食安的疑慮，然而政府始終虛幻的用「國際地位」來表達進口萊豬的必要性，甚至威脅國人「不做會造成貿易障礙」，但今天吞下這些萊豬，真的都能換到嗎？
張其祿說，今天的院會表決，也出現很多亂象，很可悲、很諷刺，例如民進黨跟國民黨互相指責，誰開放萊劑，誰開放萊牛萊豬，兩黨完全是換了位置換了腦袋，也沒有做到把關。民眾黨作為小黨，既然開放已成定局，後續把關工作，還有沒有補正空間，還是會持續努力監督。