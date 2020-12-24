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    萊豬案通過 蔡英文千字文：走向世界的關鍵決定

    歧，蔡英文總統晚間透過臉書表示，台灣是依賴貿易而生存的國家，貿易就是有來有往，任何協議，都不會只合一方的意。（取自蔡英文臉書）

    歧，蔡英文總統晚間透過臉書表示，台灣是依賴貿易而生存的國家，貿易就是有來有往，任何協議，都不會只合一方的意。（取自蔡英文臉書）

    2020/12/24 23:26

    〔記者蘇永耀／台北報導〕立法院通過萊豬案，對於朝野高度分歧，蔡英文總統晚間透過臉書表示，台灣是依賴貿易而生存的國家，貿易就是有來有往，任何協議，都不會只合一方的意。

    蔡英文說，美豬美牛的議題，經歷過三任總統，遲遲不能解決，已經成為台美之間的困難貿易問題。有些人批評民進黨前後不一致，她不能同意這樣的指控。

    蔡英文也回顧說，2009年的美牛抗爭，針對的是當時令人疑慮的狂牛症問題，正因為有抗爭，才有後來的「三管五卡」。2012年的抗爭，則是馬政府想要進一步開放含萊劑美豬美牛，引發民眾質疑萊劑容許值並沒有國際標準可遵循，以及豬農憂慮進口衝擊的問題。

    她進一步表示，2012年7月，國際食品法典委員會（CODEX）公布萊劑容許值標準，民進黨也立即改變態度，在符合國際標準的原則下，接受進一步開放美牛進口。不過有關美豬的議題，當時因為憂慮衝擊養豬產業，暫時沒有開放。

    事隔多年，總統認為，從美牛進口量大幅成長的趨勢看來，當時民眾對萊劑的憂慮，已經漸漸緩解；而當時令人憂慮的養豬產業衝擊問題，也隨著口蹄疫拔針、台灣豬重新恢復出口，以及我們宣示投入百億基金強化養豬產業競爭力後，疑慮慢慢降低。

    她強調，正是基於這些考慮，我們才決定進一步開放美豬、美牛的進口，向國際社會邁出台灣願意、也有能力解決困難貿易問題的關鍵一步。從8月宣布至今，國際輿論給我們很好的反應，美國各界也因此更積極促進台美經濟的進一步合作。

    蔡總統並說，請大家放心，接下來，我們會做好嚴格把關，落實進口豬肉查驗、貨號源頭管理、豬肉產地標示，讓大家不論在小吃攤還是大賣場，都能判斷豬肉的來源，有充分的選擇自由，也能夠吃得安心。

    蔡英文也謝謝今天在立法院所有盡責完成行政命令審查的立委，同時謝謝行政院長蘇貞昌和行政團隊全力將各種配套做好。她說，這段時間，政策的推動，為台灣社會帶來一些紛擾。儘管行政部門已經有非常清楚地說明，但也能夠理解部分國人對於進一步開放市場的不安。接下來，會用行動來確保食安，清楚標示、嚴格把關，包括進口豬肉比照牛肉，各部位列出貨號追蹤，請國人放心。

    總統並說，開放市場的決定，將會是未來台灣國際經貿走向世界的關鍵決定。我們也會盡全力走出去，讓未來的台灣人回想這一年時，會記起2020這一年，不但是台灣人團結防疫的一年，也會是台灣人克服困難貿易問題，因此在國際上獲得更多空間的關鍵一年。

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