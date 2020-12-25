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    地方萊劑零檢出牴觸中央 蘇貞昌：會做規範宣示

    部分地方政府萊劑零檢出的規定牴觸中央的行政命令，行政院長蘇貞昌表示，會做規範宣示。（記者王藝菘攝）

    部分地方政府萊劑零檢出的規定牴觸中央的行政命令，行政院長蘇貞昌表示，會做規範宣示。（記者王藝菘攝）

    2020/12/25 12:44

    〔記者李欣芳／台北報導〕立法院昨天表決衛福部等部門所提開放萊豬9項行政命令及相關法案的修正，全數通過准予備查，明年元旦起實施。不過，部分縣市地方自治條例規定萊劑零檢出與中央的行政命令有所牴觸。行政院長蘇貞昌今天受訪表示，在了解情形後，會做規範的宣示。

    立法院會昨天依序處理學校衛生法部分條文修正草案、食品安全衛生管理法部分條文修正草案和攸關進口含萊克多巴胺美豬、30月齡以上美牛的行政命令與附帶決議，全數通過准予備查，明年元旦起確定可開放美國萊豬進口。

    蘇貞昌上午出席2020年行政院傑出科技貢獻獎頒獎典禮前受訪時說，行政院感謝立委讓行政命令審查通過，同時相關的法案也已經都完成。

    媒體詢問，現在萊豬的行政命令通過，但是地方的自治條例有牴觸，行政院會有統一的做法嗎？

    蘇貞昌表示，我們知道各縣市議會有一些不同的做法，而且彼此差異很大。行政院會依據法律規定，行使主管機關的權責，在了解相關的情形後，我們會做規範的宣示。

    據了解，由於地方的自治條例與中央行政命令抵觸，行政院經函請各縣市表達意見，各地方政府已陸續回覆，政院經盤點後，將會有統一的做法與宣示。

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