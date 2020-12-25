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    首頁　>　政治

    蘇貞昌駁斥開放萊豬是奉承美國 稱政府一定嚴格把關

    行政院長蘇貞昌今天上午駁斥立委質疑所謂開放美國萊豬是「奉承美國」、自殘的說法，他說，這是錯誤的，政府一定依據國際標準嚴格把關，守護國人的健康。（記者王藝菘攝）

    行政院長蘇貞昌今天上午駁斥立委質疑所謂開放美國萊豬是「奉承美國」、自殘的說法，他說，這是錯誤的，政府一定依據國際標準嚴格把關，守護國人的健康。（記者王藝菘攝）

    2020/12/25 11:06

    〔記者李欣芳／台北報導〕立法院昨表決通過行政部門所提開放萊豬9項行政命令的修正，明年元旦確定將開放含萊克多巴胺美豬進口。行政院長蘇貞昌今天上午駁斥立委質疑所謂開放美國萊豬是「奉承美國」、自殘的說法，他說，這是錯誤的，政府一定依據國際標準嚴格把關，守護國人的健康。

    蘇貞昌今天上午出席在行政院舉行的年度傑出科技貢獻獎頒獎典禮，他在昨天對於立院表決萊豬行政命令修正過關後即表示， 政府會從海關到餐桌嚴格把關，明白標示，一定保障國民的健康，至於黨籍立委林淑芬等人跑票棄權，蘇揆表示，希望持續溝通，大家一致。

    蘇貞昌上午進一步受訪表示，行政院非常感謝立委們能夠讓行政命令的審查通過，同時相關的法案也已完成，我們知道台灣是以外貿為主的國家，台美之間的貿易關係與戰略關係非常重要，我們跨出這一步，一方面可以走向國際，一方面可為台灣創造很大的經貿機會與實力，同時政府一定會嚴格把關，雖然進口商已表示不會進口含萊克多巴胺的豬肉，但是政府還是會逐批檢驗、清楚標示，讓國人可以很清楚知道。

    他說， 同時學校營養午餐已完成換約，3300多所學校都會使用國產食材，請國人放心。

    被詢及無黨籍立委高金素梅質疑開放萊豬是殘害人民健康，是奉承美國、舉刀自殘，蘇貞昌則說，這是錯誤的，我們是依據國際標準與科學證據（把關），而全世界101國家也都有進口萊豬，我們一定會依據國際標準嚴格把關，守護國人的健康。

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