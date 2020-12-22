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    首頁　>　政治

    蘇揆以同婚法案表決比喻萊豬案 國民黨：根本無法相提並論

    行政院長蘇貞昌22日赴立院報告備詢，右為衛福部長陳時中。 （記者劉信德攝）

    行政院長蘇貞昌22日赴立院報告備詢，右為衛福部長陳時中。 （記者劉信德攝）

    2020/12/22 14:07

    〔記者林良昇／台北報導〕行政院長蘇貞昌今在立法院受訪時以同婚法案表決比喻開放萊豬法案表決，國民黨今午發出新聞稿，批評蘇揆比喻非常不恰當，開放萊豬進口就是棄守食安，更是直接損害民眾健康，與同婚法案爭取人權的精神相背離。國民黨質疑，一個是爭取權利，一個是傷害權利，根本無法相提並論。

    國民黨指出，蔡政府不回應民意，反而透過衛福部向提出專業意見的醫師蘇偉碩提告，更是「容不下異己，聽不進異見」地打壓言論自由，擺出「反對意見就是造謠，全部告」態勢，完全是殺雞儆猴的用意。更進一步，依照憲法精神，行政院應接受立法院監督，行政院長卻擴權向立法委員下指導棋。蘇院長的言論凸顯其傲慢濫權，直至最後一刻仍選擇藐視民意，強逼人民吞下萊豬又再以擅長的大內宣手法欲粉飾太平。

    國民黨重申，萊豬問題不是政治議題，是攸關百姓健康的民生議題；全民應該透過實際行動向蔡政府宣告：「守護下一代的食安才是今日應共同捍衛的價值」。

    國民黨亦嚴正呼籲，民進黨立委應具體回應超過6成民眾反萊豬進口的心聲，不要「只有黨意，忘了民意」，執意成為萊豬立委。國民黨強調，反對萊豬進口是關乎全民健康的重要議題，呼籲民眾一起持續打電話至各民進黨立委辦公室，將反對萊豬的堅定立場傳達給民進黨立委，共同捍衛全民守護下一代健康的價值。

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