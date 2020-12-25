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    議員咸認中縣市合併後縣區更好 但部份區域仍邊緣化、負債增加

    縣市合併10年，中市議員都認為讓縣區更繁榮，但要注意財政及部份區域仍邊緣化問題。（記者蘇金鳳攝）

    縣市合併10年，中市議員都認為讓縣區更繁榮，但要注意財政及部份區域仍邊緣化問題。（記者蘇金鳳攝）

    2020/12/25 17:19

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕今天是台中市縣市合併10年週年，不分藍綠的市議員都表示，縣市合併長遠來講是正確的，縣區也因此脫貧及更加繁榮，但有縣區議員認為，縣區雖有進步，但有部份地區邊緣化還是嚴重，如豐原、后里，有市區的議員則是認為影響到市區的財政，甚至縣市合併後，市民的人均負債一出生就要3萬元，成為每一任市長的重大考驗。

    民進黨市議員邱素貞表示，縣市合併升格最大好處是「人多、錢多、好辦事」，在財政挹注上，中央統籌分配款增加，可推動大型公共建設，整合大眾運輸系統，以及增加社會福利，拉近城鄉差距。

    民進黨市議員陳淑華表示，台中市合併後城市規模擴大，主政者的城市治理更有揮灑空間；有較高的預算、較多的土地，提供大格局的都市擘畫空間。但合併後市府組織龐大，行政效率不彰。此外，合併後的台中市，產生磁吸效應，人口集中、成長過快，市區過度壅塞、都市負荷過大；城鄉差距未見縮小，特定區域發展過快，房價飆漲等現象亟待面對及解決。

    原縣區的民進黨市議員謝志忠則表示，縣市合併後，讓原縣區的確脫貧，但是很多地方還是有邊緣化的危機，像豐原及后里就是遭到嚴重邊緣化，希望盧秀燕應該縣市並重。

    國民黨市議員楊正中表示，縣市合併後，大台中有空港、漁港、水源、電源及產業，長期是好的，經過十年努力，原縣區有財源、建設進步，但對小台中市比較吃虧；比較需要注意的是，縣市合併後，自有財源不足，負債增加，每一個人一出生的人均負債就達3萬元，是每一任市長要注意的。

    原縣區的國民黨市議員李麗華便表示，縣市合併後，讓縣市發展得以均衡，讓原縣區建設增加，更加的繁榮，向上提升。

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