為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    台中縣市合併10年 盧秀燕：是一條正確的道路、1加1大於2

    台中市縣市合併10年，市長盧秀燕表示，是一條正確的道路，1加1大於2。（記者蘇金鳳攝）

    台中市縣市合併10年，市長盧秀燕表示，是一條正確的道路，1加1大於2。（記者蘇金鳳攝）

    2020/12/25 13:25

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕今天是台中縣市合併10週年，在縣市合併第8年當選市長盧秀燕表示，基本上是一條正確的道路，縣市資源合併是1加1大於2，合則兩利、分則兩害。

    台中縣市在2011年12月25日合併，今年邁入第10年，合併後的第3任市長盧秀燕表示，今年對台中市來講是重要的一年，因為10年前台中市縣市合併，當初縣市合併是市民的期待，當時她時任立法委員，中央透過法令修正讓台中市能夠合併升格，基本上是一條正確的道路，縣市資源要1加1大於2，合則兩利、分則兩害，方向是正確的。

    市長盧秀燕表示，縣市合併後有許多縫合工作須進行，這幾年不管從前市長胡志強、林佳龍到她，都非常努力進行縫合工作。以這次市府推出的雙十公車優惠，其實就是對原縣區更有利的政策，這就是縫合的工作。

    盧秀燕指出，另外公托公幼、親子館，過去可能都比較集中在原市區，合併後對原縣區更加有利，市府積極推動公托公幼倍增，盼讓資源分配更加平均。

    盧秀燕表示，縣市合併後的10年以來，3任市長都致力於縣市縫合、資源平均分配，現在還要繼續努力。

    盧秀燕指出，從最近相關民眾反映來看，對大台中有光榮感，代表市民對10年來融合工作及共同前進的工作，市民是肯定的，市府將持續加油、努力。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中捷通車跳票市府「錯在相信履勘委員」 盧秀燕為失言道歉
    2020/12/22 18:32

    中捷通車跳票市府「錯在相信履勘委員」 盧秀燕為失言道歉
    患寡又患不均 財劃法修法卡關10多年
    2017/12/28 06:00

    患寡又患不均 財劃法修法卡關10多年

    元大金控與瓦特先生、睿禾控股共創綠色分行
    賴揆拋行政區重劃》張花冠：行政區整併 治本之道 涂醒哲：合併沒好處 各自努力
    2017/12/28 06:00

    賴揆拋行政區重劃》張花冠：行政區整併 治本之道 涂醒哲：合併沒好處 各自努力
    賴揆拋行政區重劃》林右昌：行政區劃要合理化
    2017/12/28 06:00

    賴揆拋行政區重劃》林右昌：行政區劃要合理化
    政治今日熱門
    播綠委昔反瘦肉精影片 林為洲嗆「麥擱騙」被狂噓
    2020/12/24 16:47

    播綠委昔反瘦肉精影片 林為洲嗆「麥擱騙」被狂噓

    因應台中市工商登記增加 經發局明年元旦起成立「工商登記科」
    2020/12/24 14:45

    因應台中市工商登記增加 經發局明年元旦起成立「工商登記科」

    北市近3千位嬰兒等公托 議員：反對無限制蓋公托
    2020/12/24 14:55

    北市近3千位嬰兒等公托 議員：反對無限制蓋公托

    就職2週年 張麗善：執政以民為本、以民為尊、將心比心
    2020/12/24 14:44

    就職2週年 張麗善：執政以民為本、以民為尊、將心比心

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播