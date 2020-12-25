台中縣市合併10年 盧秀燕：是一條正確的道路、1加1大於2

台中市縣市合併10年，市長盧秀燕表示，是一條正確的道路，1加1大於2。（記者蘇金鳳攝）

2020/12/25 13:25

〔記者蘇金鳳／台中報導〕今天是台中縣市合併10週年，在縣市合併第8年當選市長盧秀燕表示，基本上是一條正確的道路，縣市資源合併是1加1大於2，合則兩利、分則兩害。

台中縣市在2011年12月25日合併，今年邁入第10年，合併後的第3任市長盧秀燕表示，今年對台中市來講是重要的一年，因為10年前台中市縣市合併，當初縣市合併是市民的期待，當時她時任立法委員，中央透過法令修正讓台中市能夠合併升格，基本上是一條正確的道路，縣市資源要1加1大於2，合則兩利、分則兩害，方向是正確的。

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市長盧秀燕表示，縣市合併後有許多縫合工作須進行，這幾年不管從前市長胡志強、林佳龍到她，都非常努力進行縫合工作。以這次市府推出的雙十公車優惠，其實就是對原縣區更有利的政策，這就是縫合的工作。

盧秀燕指出，另外公托公幼、親子館，過去可能都比較集中在原市區，合併後對原縣區更加有利，市府積極推動公托公幼倍增，盼讓資源分配更加平均。

盧秀燕表示，縣市合併後的10年以來，3任市長都致力於縣市縫合、資源平均分配，現在還要繼續努力。

盧秀燕指出，從最近相關民眾反映來看，對大台中有光榮感，代表市民對10年來融合工作及共同前進的工作，市民是肯定的，市府將持續加油、努力。

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