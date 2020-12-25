林佳龍：台中縣市合併 讓原縣區、市區共好共榮

前台中市長、交通部長林佳龍說，縣市合併讓原縣區、市區共好共榮。（記者蘇金鳳攝）

2020/12/25 15:34

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中縣市合併已邁入第10年，合併後的第2任市長、交通部長林佳龍表示，台中縣市合併升格，讓市府可以更宏觀的角度，思考台中都會區的整體發展，讓原縣區、市區共好共榮。

縣市合併後，民進黨林佳龍當選合併後的第二任市長，林佳龍表示，台中縣市合併升格，讓市府可以更宏觀的角度，思考台中都會區的整體發展，讓原縣區、市區共好共榮；但反之，合併之後台中市轄區廣袤，若市府無法確實定位各區的發展，並且為鄉村挹注資源，則將造成縣區邊緣化更加嚴重。

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林佳龍表示，因此在擔任市長時提出，大台中一二三的政見，就是希望強化各副都心，並且透過交通建設，減少各地的發展落差。

林佳龍表示，台中縣市合併升格一直是民進黨也是自己對大台中願景的重要政策主張，在2000年民進黨首度執政時，就積極推動台中「三個第三」政策，其中就包括縣市合併升格院轄市，也很高興都已經逐一實現，並且在2017年擔任市長任內，台中市的人口躍居為台灣第二大城市。

林佳龍表示，很榮幸曾經是台中市的大家長，從2005年到台中後，一路走來都在思考著台中的未來，也在縣市合併後、擔任市長時推動的「大台中123」願景，「1條山手線、2大海空港、3大副都心」，也盼從交通、產業居住等面向多管齊下，帶動區域發展、拉近城鄉差距，目的讓山線不再遙遠、海線不再停滯、屯區充滿生機、舊城也重拾光榮。

他表示，未來一直會是這座城市一份子，但是城市發展沒有停下腳步的理由，會持續為讓台中更好而努力。

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